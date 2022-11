A Motorsport Games bejelentette a rFACTOR 2 tartalmi frissítését

Az idei negyedéves tartalomfrissítés többek között új autókat tartalmaz, amelyeket a felhasználók a volán mögött tapasztalhatnak meg. A Brit Túraautó Bajnokság (BTCC), a Motorsport Games és a Studio 397 közötti partnerségnek köszönhetően egy ötödik valós autó is bekerül a kínálatba: a BMW 330i M Sport NGTC BTCC (trailer itt). A hátsókerék-hajtású autó - amelyet a West Surrey Racing fejlesztett - a gyártó hivatalos belépője a BTCC-be. Továbbá a Vanwall Vandervell LMH (trailer itt) is bekerül a programba, amely a Le Mans Hypercar specifikációi szerint épül, és az igazi autóból és ugyanattól a mérnökcsapattól származó adatokkal készült.

Új pályák is bekerülnek a platformba, amelyek most először kerülnek lézeres (LIDAR) szkenneléssel egy megvásárolható játékba. Thruxton (Hampshire) és Croft (North Yorkshire mellett az ExCeL London Circuit-t is, amely egy innovatív beltéri/kültéri elrendezéssel rendelkezik. A brit pályák mellett a Bahrain International Circuit is debütál az rFactor 2-ben, amely teljes nappali/éjszakai ciklussal és négy különböző pálya elrendezéssel rendelkezik majd. További információk az egyes pályákról itt találhatók:

- Thruxton - Az Egyesült Királyság leggyorsabb pályája, a félelmetes Church Corner otthona. Az 1968-ban alapított pályát a vezető valós világbeli nemzeti motorsport-bajnokságok használják. Idén a BTCC kétszer is ellátogatott a pályára, és 2023-ban, június 3-án és 4-én visszatér. Először 43 évvel ezelőtt rendezett fordulót a helyszínen. Trailer itt található: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

- Croft Circuit - Az egyetlen állandó nemzeti szintű pálya Északkelet-Angliában. Nagy sebességű kanyarok és egy szűk utolsó szektor keverékéről ismert, amely az Egyesült Királyság motorsportjának egyik leglassabb kanyarjában csúcsosodik ki - közvetlen ellentétben Thruxtonnal. Trailer itt található: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

- ExCeL London Circuit - A világelső londoni helyszínt először a Formula E hozta létre és használta 2021-ben, és egy fedett szekción belül szűk hajtűkanyarokat és szűk szűk szűkületeket vegyít. Gyakorlatilag a Formula E: Accelerate esportversenyen debütált 2022 júliusában, amelyet Frede Rasmussen nyert meg. A trailer itt található: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

- Bahrain International Circuit - Az olyan sorozatoknak, mint a Forma-1 és az FIA World Endurance Series, használt helyszín 2022 szeptemberében debütált az rFactor 2-ben a 2022-23-as Le Mans Virtual Series nyitó fordulója keretében, amelyet Floyd Vanwall-Burst (LMP) és az Oracle Red Bull Racing (GTE) nyert meg. Négy elrendezés szerepel a játékban: Grand Prix, Endurance, Outer és Paddock. Trailer itt található: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

„Ahogy az rFactor 2 tovább bővül és meghatározza, hogy milyenek legyenek a csúcsszimulációs platformok, izgatottan várjuk rajongóinkat, hogy a frissítéssel új autókkal és új pályákon üljenek a volán mögé és versenyezzenek” - mondta Zach Griffin, a Motorsport Games technológiai igazgatója. „A BTCC-vel való partnerségünk révén és azáltal, hogy a Formula E hivatalos esport partnere vagyunk, valamint azáltal, hogy az rFactor 2 a Formula E hivatalos szimulációs platformja, képesek vagyunk a valós versenyzés elemeit életre kelteni a szimulációban, és hiteles élményt nyújtani mindenki számára. Az új, lézerszkennelt pályák, amelyek először kerültek be ilyen léptékben egy termékbe, szintén új fejezetet jelentenek a szimulátoros versenyzésben, és büszkék vagyunk arra, hogy ennek az innovációnak az élére állhattunk".”

Az rFactor 2 számos frissítése is ma jelenik meg, többek között:

- Alaposan átdolgozott AI teljesítmény (gördülékenyebb és természetesebb)

- Pályakorlátozási rendszer frissítések

- Fokozott virtuális valóság (VR) kitettség

- Felhasználói felület finomításai (megnövelt navigációs sebesség)

- Megnövelt csomagtelepítési sebesség

- Fényszóróimpulzus opció

Az új tartalmak és változtatások az eredeti játékon belüli áruház hozzáadását követik, amely megszüntette a platformról való kilépést, és amely a csomagajánlatokat és a korábban megvásárolt tartalmakat mutatja be, és amelyet 2022 októberében vezettek be.

A rajongók már ízelítőt kaptak a legújabb BTCC-tartalmakból, amelyek az idei négy verseny aktiválásakor (Snetterton, Thruxton, Silverstone National és Brands Hatch GP) kerültek hozzá. Az rFactor 2 legújabb autó- és pályadarabjaival összesen hat pálya, illetve öt autótípus van jelen a szimulátorban a BTCC-ből, beleértve a két Brands Hatch-i pályát is.

Az újonnan kiadott tartalmak árazása a következőképpen alakul:

- Q4 csomag: hozzávetőleges ár = 27,99 € (31,5% kedvezmény)

o Tartalmazza: a következő tartalmakat: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Bahrain International Circuit, Croft Circuit, Thruxton Circuit, ExCeL London Circuit.

- Brit pályacsomag: hozzávetőleges ár = 19,99 € (37,5% kedvezmény)

o Croft Circuit, Brands Hatch, Donington Park, Thruxton Circuit

- Egyedi tételek

o Vanwall Vandervell LMH - 4.99 €

o BMW 330i M Sport BTCC - 4,99 €

o Vauxhall Astra BTCC - 4.99 €

o Croft Circuit - 6,99 €

o Thruxton Circuit - 6,99 €

o ExCeL London Circuit - 7,99 €

o Bahrain International Circuit - 8,99 €