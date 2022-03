A Motorsport Games által fejlesztett rFactor 2 lesz a Formula E hivatalos szimulátoros platformja

Miami, FL – 2022. március 28. – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) („Motorsport Games”), a világ egyik vezető versenyjáték-fejlesztője, kiadója és a hivatalos motorsport versenysorozatok esport ökoszisztémájának szolgáltatója ma bejelentette, hogy a Formula E, a világ első teljesen elektromos hajtású nemzetközi együléses motorsport-sorozatának hivatalos szimulátoros versenyplatformja lett. A megállapodás a Motorsport Games és a Formula E közötti jelenlegi többéves partnerség meghosszabbításának részeként jött létre.

A Motorsport Games a Formula E-t, beleértve annak versenyzőit és csapatait is, beépíti az rFactor 2-be, a ma elérhető elsőszámú versenyszimulációs platformba. Minden versenyző és csapat frissítésre kerül, hogy tükrözze a jelenleg zajló ABB FIA Formula E világbajnokság 8. szezonját. A bevezetést követően az rFactor 2 a Formula E minden szezonját tartalmazni fogja 2018 óta, és lehetővé teszi a sorozat számos valósághű pályáján való versenyzést. A Formula E tartalomcsomag az rFactor 2 minden felhasználója számára megvásárolható lesz.

„A Formula E az egyik leggyorsabban fejlődő motorsportsorozat, és mi lehetne izgalmasabb és megtisztelőbb annál, minthogy ezt az rFactor 2-ben teljes mértékben életre kelthetjük” – mondta Dmitry Kozko, a Motorsport Games vezérigazgatója. „Az rFactor 2 továbbra is a legjobb szimulációs platform a piacon. Ez a kiegészítés a versenysorozatainak robusztus kínálatához nagyban növeli a játékosaink számára elérhető élményt és kínálatot. A hiteles versenyszimulációk és figyelemre méltó esportesemények létrehozásában szerzett szakértelmünkkel, valamint a Formula E növekvő népszerűségével együtt tudjuk, hogy partnerségünk minden kitűzött célt el fog érni.”

Amellett, hogy a Formula E-t hozzáadják az rFactor 2-höz, a Formula E elindítja az Accelerate esport sorozatot, amely az rFactor 2 játékon belüli versenyek platformján fog működni. Emellett az rFactor 2 fogja működtetni a Formula E Gaming Arénát a jövőbeli versenyeken és eseményeken, így a játékosok a világ minden táján, többek között Rómában, Berlinben és New Yorkban is átélhetik az ABB FIA Formula E világbajnokság izgalmait. „A Formula E a változások felgyorsításáról szól, ezért szeretnénk még inkább elérhetővé tenni a sportágunkat, és kitolni a pályán és azon kívül is a lehetséges határait” – mondta Kieran Holmes-Darby, a Formula E játékigazgatója.

A két márka közötti partnerség tovább épül arra az alapra, amelyet korábban a Motorsport Games az ABB Formula E Race at Home Challenge esporteseményének az FIA számára történő lebonyolításával teremtett meg. Az esportesemény-sorozat, amely a COVID-19-járvány miatt felfüggesztett 2019-20-as ABB Formula E Championship szezon ideiglenes pótlására szolgált, fantasztikus nézői élményt nyújtott a sportág új és meglévő rajongói számára.

Az rFactor 2 Formula E frissítése a mai naptól kezdve minden játékos számára elérhető. A frissítéssel kapcsolatos minden részletet a www.studio-397.com oldalon találnak.

A legfrissebb Motorsport Games hírekről a www.motorsportgames.com oldalon tájékozódhat, és követheti Twitteren, Instagramon, Facebookon és LinkedIn-en is.