A Mercedes F1-es mérnökei is segítik az eSport-világbajnokot

Az F1 Esports első szériáját megnyerő Brendon Leigh a második szezonban meg tudta védeni a címét, illetve az első konstruktőr bajnoki címet is megszerezte a Mercedes. Akkor még Bereznay Dániel volt Leigh csapattársa, aki összetettben a második helyen zárt, a Mercedes pedig nagy előnnyel lett konstruktőri bajnok.

Bereznay Dániel viszont átigazolt az Alfa Romeóhoz, Leigh mellé pedig a korábbi tartalékversenyző, Patryk Krutyj és az idén debütáló Daniel Shields érkezett. A Mercedes komolyan veszi a dolgot, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az esportos folyamatokat az F1-es stratéga, James Vowles látja át.

Leigh pedig arról nyilatkozott a Motorsport.com-nak, hogy Mercedes F1-es mérnökei meg szokták vizsgálni az adatait, és tanácsokat adnak neki, hogy miben fejlődhetne – pontosan úgy, ahogy az F1-es versenyzők, vagyis Lewis Hamilton és Valtteri Bottas esetében teszik.

Még több hír: Alonso eseménydús ralibemutatkozáson van túl

„A tavalyi sikerben nagy szerepe volt a Mercedesnek. Nagyon jó szinergia van köztünk, és kemény munka folyik a színfalak mögött. Például a Mercedes F1-es mérnökei is meg szokták nézni az adataimat, hogy fejlődhessek.”

„Az F1 Esportsban mindenki nagyon gyors. Nem is lennének kiválasztva, ha nem lennének gyorsak. Aki itt versenyez, az kiegyensúlyozott, nyugodt és nagyon megfontolt. Én és a Mercedes is sokat dolgozott ezen, és ennek jó hatása is volt.”

Bár idén Leigh a Mercedes legtapasztaltabb pilótája, nem gondol magára első számú versenyzőként.

„Nem látom magam csapatvezetőnek vagy első számú pilótának. Egyenlőként tekintek magamra és a csapattársaimra. Nem akarom, hogy nekem adják a beállításaikat, majd semmivel sem viszonozni a dolgot.”

„Az is bizonyítja, hogy mennyire versenyképes az F1 Esports, hogy csapatként kell dolgoznod. Nem szabad egy csapatnak sem csak az egyik pilótára koncentrálnia, ugyanis akkor egy versenyzővel elöl, eggyel pedig hátul végeznél, ez pedig egy ilyen versenyképes bajnokságban nem megengedhető.” – zárta Leigh.

Fernando Alonso nagy erőkkel készül az első Dakar ralijára a Toyota segítségével. A spanyol F1-es világbajnok egyre több terepralis eseményen vesz részt.