A két nagy F1-es veterán belevág az eSport businessbe

Még mindig sokan vannak, akik nem igazán látják át az eSport erejét, vagy azt nem tartják sportnak, noha egy olyan területről beszélünk, mely rendkívül intenzíven mozgatja meg és használja az agyat. Nem egy olyan játékos van, aki több millió dollárt keres éves szinten, és szerencsére a motorsportban is egyre több a nagyobb pénzdíjazás, vagy remek lehetőség a győzelemért cserébe.

Magyarország szerencsésnek mondhatja magát, mivel a Forma-1 hivatalos eSport világbajnokságában Bereznay Dániel képvisel bennünket az Alfa Romeo színeiben, míg a GT Sportban Báder Benjamin és Blazsán Patrik az, aki rendszeresen ott lehet a világhíres márka versenyein, akárcsak legutóbb New Yorkban, ahol egy kisebb közjátékkal ért véget a finálé.

Rubens Barrichello és Juan Pablo Montoya a régi vonalat képviselik, de még mindig aktívak, ha már nem is olyan módon, mint évekkel ezelőtt, többek között a Forma-1-ben. A brazil a Ferrarinál futott be szép karriert Michael Schumacher szárnysegédjeként, de a Brawn GP-vel is esélye volt a bajnoki címre, amit végül Jenson Button szerzett meg. A másik oldalon a „kolumbiai” fenegyerek pedig rettentő gyors és agresszív volt, aki sokak szerint túl hamar hagyta el a Forma-1-et.

Ez a két nagy név és F1-es futamgyőztes beáll a Millennial Esports mögé, ahol egy befektetés került a nevük mellé. Ez az a bizonyos cég, mely a „World's Fastest Gamer (A világ leggyorsabb gamerei) esemény rendezője, szervezője és mindentudója. Ezzel Barrichello és Montoya vállalja a nagyköveti és a különleges tanácsadói szerepeket a társaságon belül.

Podium: race winner Juan Pablo Montoya with Kimi Raikkonen and Rubens Barrichello Fotó készítője: Sutton Images

A WGF első évadját Rudy van Buren nyerte meg, aki ezzel egy szimulátoros állást kapott a McLarennél. A nemrégiben elindított második évad fődíja pedig egy teljes GT-szezon lesz jövőre, beleértve a legendás Daytona és a Spái 24 órás indulást is.

Barrichello nagyon boldogan csatlakozott a projekthez, és igen közel áll hozzá ez a világ, mivel rendszeres indulója az online futamoknak, miközben ő is látja a közösség méretét és szenvedélyét. Emellett azzal is tisztában van, hogy a szponzorok mennyire részt akarnak venni az eSportban. A brazil megnézte a cég jelenlegi és jövőbeli projektjeit, ami kellőképpen meggyőzte arról, hogy az ipar fordulóponthoz érkezett, és ez az, amiben igazán részt akar venni.

Montoya szintén sok éve versenyez online, és nemrégiben bíróként dolgozott együtt a céggel a világ leggyorsabb játékosainak eseményén. „Láttam a csapat erősségét, és úgy döntöttem, hogy jobban bele kell vonnom magam ebbe.”

