A karanténidőszak után is lehetnek még streamek az F1-es pilótákkal

A koronavírus idején több F1-es versenyző is saját Twitch csatornát hozott létre, és gyakorlatilag napi szinten streameltek a közönségnek. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája is egy másik, sokkal lazább oldalát mutathatta meg.

Még több F1 hír: Alonso a hypercar kategóriában harmadjára is megnyerné Le Mans-t

Hamarosan azonban újra munkába áll a mezőny, és egy eddig soha nem látott intenzív időszak veheti kezdetét a Forma-1-ben a rengeteg futammal. Az év végéig alig lesz „pár nap” szünet, de Alexander Albon szerint még így sem veszítik el a versenyzőkkel kialakított különleges kapcsolatukat.

A Red Bull thai pilótája úgy véli, hogy a rajongókkal folytatott interakciók nem múlnak el nyomtalanul, és a jövőben is megmarad ez a különlegesebb kapcsolat közöttük, még akkor is, ha nem lesz sok idejük streamelni.

„Ez egyértelműen rámutatott arra, hogy milyen kapcsolat jöhet létre a rajongók és a versenyzők között. Ez a Forma-1-ben sincs másképp, mivel nagyon nehéz megismerni egy versenyzőt, de az otthoni érzés, a közösséggel való beszélgetés, és az interakciók valami igazán különleges dolgot jelentenek.” - mondta Albon az FIA eKonferenciáján.

„Ez nagyon nyitott lehet, amin belül bárkivel beszélgethetsz, és egy csodálatos rajongói bázissal rendelkezünk. Szerintem ez egy egészen csodálatos közösség. Nem látom az okát, hogy ez miért ne folytatódhatna később.”

„Személy szerint azt látom magam előtt, hogy ez folytatódni fog. Most nyilvánvalóan elfoglaltak leszünk, de amint a szezon befejeződik, és jön a karácsonyi időszak, az új esztendő, mindannyian visszatérünk, és folytatjuk ezt, amit jelenleg csinálunk.”

Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Albon hamar részévé vált a Forma-1 Virtuális Nagydíjainak, annak közösségének, ami szerinte jó lehetőséget adott arra, hogy a versenyzők a jövőben is szerepet vállaljanak az egyre népszerűbb eSportban.

„Nagyon élveztem. Rendkívül szórakoztató volt. A versenyzés is igazán jó volt. Amikor egy ilyen környezetben vagyunk a többi versenyzővel, az mindig arra késztet bennünket, hogy legyőzzük egymást.”

„Ez nemcsak a sportban élők közössége a versenyzőkkel, hanem ott vannak a szurkolók is, és maga az elkötelezettség a streamelés iránt, és az ehhez köthető dolgok. Valóban lenyűgöző volt. Nagyon nyitott voltam az új világ számára, amiben azelőtt soha nem gondolkoztam, és azt hiszem, ez egy igen izgalmas lehetőség számunkra.”

Stoffel Vandoorne, a Formula E online bajnokságának (Race at Home) győztese is meglepődött, hogy milyen jó szórakozást jelent mindez. „Számomra új volt a Twitch-en keresztül streamelni. Nyilvánvalóan ismertem már azelőtt is, és Lando (Norris) volt az a versenyző, akivel ezt a leginkább összekötötték, még mielőtt karanténba kerültünk volna.”

„Egy teljesen új élmény volt a rajongókkal kapcsolatba lépni. Határozottan imádták, hogy láthatják az akciókat, de a különféle versenyzők közötti kommunikáció valószínűleg enyhébb is volt, mint a valóságban. Ez szórakoztatóbb, és a végén úgyis tisztában vagy vele, hogy a rajongókat szórakoztatod otthon. Ilyenkor nem gondolsz sok mindenre, csak egyszerűen magunkat adjuk.”

Ajánlott videó: