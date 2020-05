A Ferrari Leclerc újabb virtuális győzelme után is kitette a zászlót Maranellóban

A Ferrarinál tradíció, hogy kikerül egy zászló Maranellóban a bejárat fölé, ha nyernek a Forma-1-ben. Eddig ez csak a valóságban volt így, de úgy tűnik, hogy a hagyomány a virtuális versenyekre is értendő, legalábbis a Forma-1 által rendezett nagydíjakra.

Charles Leclerc az ausztrál pályán debütált a virtuális nagydíjon 2 héttel ezelőtt, amit rögtön sikerült megnyernie. Sokat nem kellett várnunk a következő sikerére, mert vasárnap is behúzta a győzelmet a Kínai Nagydíjon.

Mindez azt is jelentette, hogy kikerült a második Ferrari-zászló is, tisztelegvén Leclerc nagy sikere előtt, még akkor is, ha ezt csak virtuális formában érték el. Miután Sebastian Vettel is vásárolt magának szimulátort, nem kizárt, hogy őt is láthatjuk egy ilyen eseményen a jövőben.