A Codemasters részvényesei is jóváhagyták a cég eladását az EA-nek

A Codemasters – akik a Motorsport Gamesen keresztül rendezik a DiRT Rally franchise esport versenyeit – 2009 óta készíti a Forma-1 hivatalos videójátékait, amelyek valahol félúton vannak az arcade és a szimulátorjátékok között, segítségektől függően.

Azok után, hogy korábbi hírek szerint 2k franchise tulajdonosa, a Take Two is szemet vetett a Codemastersre, decemberben kiderült, hogy az EA már megállapodott a brit cég megvásárlásáról, ami 1.2 milliárd dollárért cserél gazdát.

Az EA Sports portfóliója alá tartoznak jelenleg a FIFA, Madden NFL, és az NHL játékok, ahogyan a Need for Speed franchise is. Szerdán a Codemasters befektetői is zöld utat adtak az EA érkezésére.

Az EA átvételének még valószínűleg semmilyen hatása nem lesz a már készülő F1 2021 játékra, ami valószínűleg idén is a nyár közepén érkezhet majd.

„Hiszünk abban, hogy remek lehetőségek vannak az EA és a Codemasters házasításában, hogy fantasztikus játékokat készítsünk a versenyzés szerelmeseinek” – nyilatkozta Andrew Wilson, az Electronic Arts vezérigazgatója.

„A játékipar folyamatosan nő, az autóverseny kategória folyamatosan nő, együtt pedig vezető pozícióba kerülhetünk egy új korszak kezdetén.”

