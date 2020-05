2 millió forintos adománnyal segít Micheliszék különleges és izgalmas szimulátorkupája

Kétmillió forinttal segítik a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben a digitális oktatás sikerességét. Öt fordulóból álló, a virtuális Hungaroringen kezdődő és záródó magyar szimulátorkupa indul április 13-án, amelyen Michelisz Norbert az utódját keresi. A bajnokság végén az első öt helyezett közül a legalkalmasabb valódi versenyzési lehetőséget kap, ahogyan az a WTCR bajnokának is megadatott 2005-ben a szimulátoros eredményeinek köszönhetően.

A Hungaroring E-sport Bajnokság azonban több egy tehetségkutatónál, amelyen bárki próbára teheti magát, hiszen az a cél vezérelte a szervezőket, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében egyrészt otthoni szórakozási lehetőséget nyújtsanak, másrészt kézzelfogható segítséget adjanak a rendkívüli helyzetben új kihívásokkal szembenéző oktatási területen.

Kétmillió forintos adománnyal járulnak hozzá a bajnokság támogatói a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakiskolája munkájához a távoktatásban. Az összeget egy átfogó digitális tananyagot tartalmazó szoftver megvásárlására fordítják, amellyel az iskola gépjármű-mechatronikai technikus képzésben résztvevő diákjai több mint 1000, a megértést animációkkal segítő leckéhez férhetnek hozzá.

Nemcsak az autóversenyzés alapkészségeit lehet elsajátítani otthon az e-sportban, hanem ebbe a szoftverbe is fejlesztettek szimulátort. Ennek segítségével a diákok például élethű motortérben, a valóságban is alkalmazott diagnosztikai módszerekkel gyakorolhatják az alkatrészek vizsgálatát és a meghibásodások megállapítását.

Az említett adomány és az egyvalaki számára biztosított teljes szezonra szóló versenyzési lehetőség forrásainak előteremtésében kulcsszerepet töltenek be a Hungaroring E-sport Bajnokság támogatói, melyek saját csapatokkal és autókkal jelennek meg a virtuális versenyeken. Az előselejtezőkön kialakuló 24 fős mezőny tagjait sorsolással osztják be a hat csapat autóihoz. A Team Simple, a Team NÚSZ, a Team #mentsdegyszerűen, a Team OMV Maxxmotion, a Team PCTrade Systems és a Team Hungaroring is négy autóval vesz részt a bajnokságban.

Michelisz Norbert, a WTCR bajnoka:

„Sokat köszönhetek a szerelőknek, akik az autóimat felkészítve vigyáztak rám az évek során, és versenyzőként kiemelten fontos nekem, hogy profin értsék a dolgukat. Éppen ezért a M1RA gyakornoki programjában már eddig is segítettük a tanulók fejlődését, de a járvány miatt szükségszerűen bevezetett távoktatás pont az olyan gyakorlatorientált területeken okoz extra kihívásokat, mint az autószerelők képzése. Hiszem, hogy az egész magyar autósport és járműipar érdeke, hogy a szakgimnáziumokban tanuló diákok oktatásába fektessünk, és örülök, hogy a bajnokság támogatóinak segítségével ebben a nehéz helyzetben szó szerint házhoz tudjuk vinni az ipari követelményeknek megfelelő tudásanyagot.”

Gubán Gyula, a KSZC Gáspár András Szakgimnázium és Szakiskola igazgatója:

„Szakmai tantárgyakat oktató tanáraink tapasztalatát tolmácsolom, amikor azt mondom, hogy nagy segítség a digitális oktatási licence beszerzése. Tudásmélyítő animációs bemutatókkal ismertethetjük meg általa az autók működését és a szerszámok helyes használatát a diákokkal. Most, hogy a műhelygyakorlatok megtartására nincsen lehetőség, ez a legjobb módszer a gyakorlati ismeretek átadására, hiszen a szimulációkkal a különböző mérések is elsajátíthatók otthon. A szoftver minden platformon működik, okostelefonon, tableten és számítógépen egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy a diákok is élvezik majd a 21. századi, látványos útmutatókat.”

Hogyan lehet részt venni a bajnokságban?

A Hungaroring E-sport Bajnokságban való részvétel minden magyar számára teljesen ingyenesen elérhető. A regisztráció menetéről részletes leírás olvasható az alábbi linken: https://m1ra.hu/hu/hirek/igy-vehetsz-reszt-a-hungaroring-e-sport-bajnoksagban/

A bajnokság lebonyolításáról röviden:

· Az első hungaroringi fordulót megelőző előselejtezőről a 24 leggyorsabb idővel rendelkező induló jut be a versenyre.

· Az első forduló után a bajnokság aktuális első 15 helyezettje automatikus indulási jogot szerez a soron következő fordulóra.

· Innentől a még kiadó 9 helyre továbbra is a fordulókat megelőző előselejtezőkön lehet bejutni.

· Minden forduló egy szabadedzést követő időmérőből, majd két futamból áll. Az első futam normál rajtsorrend alapján indul, a másodikon az időmérő első tíz helyezettjének sorrendje megfordul.

· Az időmérőn az első tíz helyezett 10–1 pontot szerez.

· Mindkét futamon az első 15 helyezett szerez pontot, az első harmincat, a tizenötödik egyet.

Versenynaptár:

1. forduló: Hungaroring, április 30., Előselejtező: Április 13–26.

2. forduló: Monza, május 14., Előselejtező: Május 1–10.

3. forduló: Nürburgring, május 28., Előselejtező: Május 15–24.

4. forduló: Szepang, június 11., Előselejtező: Május 29.–Június 7.

5. forduló: Hungaroring, június 25., Előselejtező: Június 12–21.

Élő közvetítés:

Az időmérőkről és a futamokról magyar nyelvű kommentárral élő közvetítések várhatóak a M1RA hivatalos Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján.

