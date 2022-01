Dakar: Sainz megszerezte az elektromos Audi első győzelmét

Miután már hétfőn is látszott, hogy jól megy, hiszen Sainz akkor a harmadik helyen futott be, a mai harmadik szakaszon elért sikere talán már nem is volt akkora meglepetés. A célba félpercesnél is nagyobb előnnyel ért be a Toyotát vezető Henk Lateganhoz képest.

A háromszoros Dakar-győztes a szakasz legnagyobb részében ugyan Lategan mögött volt, de sosem hagyta, hogy a dél-afrikai pilóta komolyabb előnyt építsen ki vele szemben, a spanyol pedig a nyolcadik ellenőrzőpontnál át is vette a vezetést, majd 38 másodperccel elhúzott.

Az eredmény egyébként Sainz 40. szakaszgyőzelme volt a Dakaron, ráadásul a legelső egy elektromos prototípustól az autósok legfelső kategóriájában. Sainz tempóját pedig csapattársai is igazolták, hiszen Stephane Peterhansel a harmadik, míg Mattias Ekström az ötödik lett a másik két RS Q e-tronnal.

Peterhansel és Ekström közé a 2014-es győztes, Nani Roma fért be, aki ezzel a legjobb lett a Bahrain Raid Xtreme csapatából, miután Sebastian Loebnek problémás napja volt. A kilencszeres ralivilágbajnok ugyanis technikai hiba miatt csak kétkerékhajtással tudott menni, emellé pedig még két defektet is kapott.

Ennek következtében a francia 30 percnél is többet bukott a legjobbakhoz képest, és csak a 22. helyen rangsorolták ideiglenesen a szakaszon. Loeb gondjai azonban sokat segítettek el-Attiján, akinek szintén nem volt jó napja a gyári Toyotában.

A katari pilóta azonban ennek ellenére is komoly előnnyel rendelkezik már összetettben, hiszen 37 percnél is többel vezet már Loebhöz viszonyítva, miközben a harmadik helyen Lucio Alvarez tanyázik.

A különbségek tehát már most jelentősnek mondhatók, de persze a versenynek még messze nincs vége, és bármi megtörténhet a világ egyik legkeményebb viadalán.

