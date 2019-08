Vörös bika szabadult a porcelánboltba?

Amikor ez a cikk készül, körülbelül egy órája jelentette be a Red Bull csapata, hogy a Belga Nagydíjtól kezdve a második számú autójukat már nem Pierre Gasly, hanem a Toro Rosso eddigi pilótája, Alexander Albon fogja vezetni, a franciát pedig – egyfajta továbbképzésre talán – visszaküldik a fiókcsapatba Daniil Kvjat mellé. Egy óra alatt sok dolog fordult meg a fejemben, a leggyakoribb látogató éppen az a mondat, hogy „Ez most mégis miért?”

Azt tudjuk már korábbról, hogy a Red Bull nem az a csapat, akik visszariadnak, hogyha egy versenyzőnek ajtót kell mutatni – persze itt most az ajtó nem az utcára, hanem a gyerekszobába vezet, de nem hiszem, hogy ez Gaslyt nagyon vigasztalná, pláne azok után, hogy két hete a csapattól még azt nyilatkozták, hogy szezon végéig biztosan maradhat -, és meg kell hagyni, érett is már egy ideje ez a változtatás, úgy gondolom, jogosan, mert egyrészt az rendben van, hogy Gaslynek csak egy éve és pár futama volt hozzászokni a Forma-1-hez azelőtt, hogy a Red Bull rögtön a mélyvízbe dobta volna, de az, hogy a McLarenekkel küzd folyamatosan, és hogy nem egyszer maradt alul velük szemben, az – ahogy Helmut Marko fogalmazott még júniusban – elfogadhatatlan.

Az ellentmondást némiben oldhatja az, hogy a Red Bullnak egyértelműen javult a teljesítménye az elmúlt 4 versenyen. Korábban is voltak hírek arról, hogy Gasly mehet, viszont akkor valószínűleg még Christian Hornerék sem voltak vele tisztában, hogy mekkora része származik a francia szenvedésének az autó versenyképességének hiánya, és mennyi a saját része benne, a Magyar Nagydíjra azonban ez egyértelművé vált: ha korábban Verstappennek a harmadik hely nézett ki egy versenyen legjobb esetben, és Gasly hetedik mondjuk Sainz mögött, az nem baj. Ha Verstappen folyamatosan a győzelemért küzd, de Gasly marad ugyanott, akkor az már jelent valamit.

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, leads Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

Ezek után teljesen jogosan felmerül a kérdés, hogy akkor talán nem kellett volna mégis valaki másra bízni a Red Bull ülését év elejétől, és hagyni Gaslyt kupálódni még egy szezont a Toro Rossónál? Azt hinnénk, hogy egy ennyire az utánpótlásra berendezkedő gárdának lesz valami B-terve egy olyan helyzetre, ahol első számú pilótája hirtelen otthagyja őket, mint ahogy Ricciardo tette ezt tavaly. Az eredményeken végignézve még inkább ad hoc döntésnek tűnik a francia előléptetése, mert bár volt 2018-ban egy negyedik helye, nagyon kiemelkedőt nem tett le az asztalra. A Red Bull jelentős összeget tett rá, és most vallották be, hogy ez hiba volt, aminek valószínűleg Gasly örül legkevésbé.

Még nagyobb kérdőjelek vannak azonban a pótlás mellett: Igen, rendben, váltani kellett, de ha az ő egy éve nem volt elég arra, hogy elég tapasztalata legyen egy élcsapatban való szerepléshez, miért gondolták azt, hogy a vele egyidős Albon, aki pont ugyanolyan eredményeket hoz, mint Gasly tavaly, majd valahogy jobb lesz, miközben Daniil Kvjat, Red Bull-évek ide, vagy oda, élete szezonját futja egy kiscsapatnál, amelynek majd egy évtized után szerzett dobogót? Nem gondolják úgy Markóék, hogy ez még annál is nagyobb lutri, mint amit év elején meghúztak?

Két dolog elképzelhető: Az egyik (kevésbé valószínű) lehetőség az, hogy Helmut Marko már dacból sem akarta az oroszt ismét előléptetni azok után, hogy pár éve ő követelte őt leghangosabban a Toro Rossóba. A másik inkább az lehet, hogy mivel már a konstruktőri címnek nagy valószínűséggel lőttek (persze ezt sosem fogják beismerni, ahogy a cserét is tagadták), lehet kísérletezgetni.

Ami történhet, az az, hogy a.) Albon jobb lesz, mint Gasly (sajnos nincs magasan a mérce), és a Red Bull komoly pontokat kezd el hozni, aminek következtében a Ferrarikkal kemény csatát vívhatnak a második helyért (az elsőért annak kell kiderülnie, hogy a thai-brit ugyanolyan generációs tehetség, mint Verstappen), vagy b.) Albon nem lesz számottevően jobb, mint Gasly, és kiderül, hogy neki is tanulóidőre van szüksége, így bár a csapat inkább a fiataljait szeretné előnyben részesíteni, jövőre mégis őket fogja a Toro Rossóban indítani, Kvjatnak pedig megadják a második esélyt, amit szerintem például megérdemel.

Meg lehet tehát magyarázni ezt a döntést, míg ha elfogadni nem is kötelező. Az egész helyzetnek a legnagyobb vesztese nyilván Pierre Gasly, aki úgy kapott bizonyítási lehetőséget, hogy talán maga sem számított rá, és most véglegessé vált, hogy nem tudott élni vele – egyelőre. Mindazonáltal, hogyha a Red Bullnak tényleg olyan fontosak a fiatal versenyzőik, amennyire mondják, akkor nem engedik el a kezét, mert ha az a történet, hogy egy év után berakják egy élcsapatba, majd fél év után hangos csinadrattával elmondják mindennek, és egy kisebb javulást követően le is fokozzák nem egy tudatos vezetésre vall.

A háttérben nagyon sok a pletyka, és vannak, akik már jövőre betennék Mick Schumachert a Forma-1-ben az Alfa Romeóhoz, valamint Fernando Alonsót a Red Bullhoz.