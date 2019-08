Ne! Csak Toto Wolffnak ne legyen igaza!

A Forma-1 világa csupa misztikum és rejtély, ha pedig kevésbé romantikusan fogalmazunk, akkor ahogy a művelt francia mondja, 'bullshit'. Erről tanúskodik a Red Bullnál történt váltás, amelyet az osztrákok égre-földre tagadtak heteken át, aztán mégis. Nehéz kihámozni a lényeget egy olyan közegben, ahol minden ipari titoknak minősül, ahol dollárszázmilliók forognak, és ahol a technikai előnyszerzés maga a győzelem.

A sportág nagy változás előtt áll, a 2021-es új szabályok fontosságának unalomig ismételgetése felesleges, mindenki egyetért ebben. Na, majdnem mindenki.

Nincs pontosan előttem Bernie Ecclestone és a többi F1-, FIA- és csapatvezér nyilatkozata abból az időkből, amikor a jelenlegi szabályrendszert megteremtették, de egészen biztosan mindenki úgy gondolta, hogy a változások "forradalmiak" lesznek és az "innovációt" szolgálják, ám csak a korábbi problémákat mélyítették el. És Toto Wolff szerint óvatosan kellene bánni az elvárásokkal az új szabályokat illetően is.

A Mercedes hatodik éve megállíthatatlan, és bár futamokra, időszakokra más csapatok képesek voltak megtörni a technikai fölényt, amely azonban hosszú távon minden évben kimagaslott. Amikor Wolff valamikor június elején kijelentette, hogy bár senki sem hallgat rájuk, szerintük nem szabadna megváltoztatni a szabályokat a versenyhelyzet kiegyenlítése érdekében, a Mercedes már hétből hét futamgyőzelemnél járt.

Akkor Wolff azzal érvelt, hogy az F1 története már bizonyította, hogy igazi verseny akkor alakul ki, ha sokáig nem változnak a szabályok, amelyekhez a legkönnyebben a nagyobb csapatok alkalmazkodnak. Azonban idővel a riválisok folyamatosan megtalálják azokat a pontokat, ahol újabb és újabb fejlesztéssel csökkenteni tudják a legnagyobbak előnyét.

Nos, Wolffnak abban biztosan igaza volt, hogy nehéz volt komolyan venni a szavait a Mercedes elképesztő fölénye fényében. Már-már cinikusan hangzott, különösen úgy, hogy bizonyos elhibázott területeket, ilyen például a hátsó szárnyról érkező és az üldözőt sújtó káros áramlások, mindenképpen meg kell változtatni, és ebben még a Mercedes is egyetért. Szavai elhangzása óta azonban jelentősen változott a világbajnokság képe is. Max Verstappen és a Red Bull nagyot fejlődött, és előbbi két futamgyőzelmének köszönhetően utóbbinál már világbajnoki álmokat kezdtek szőni.

Ha Wolff komolyan mondta, amit mondott, és igaza van, akkor valószínűleg éppen most szurkolunk azért, hogy meghosszabbítsák a szenvedéseinket. Idén már motorerő tekintetében messze nem a Mercedes a legjobb, a Ferrari már simán előzi, és a hírek szerint a Renault is valahol a nyomában jár. És közben a leggyengébbnek tartott, Honda-motorral hajtott Red Bull képes megverni a Mercedeseket, ha ezek a jellemzők még nem is döntőek idén, eredményük a közeljövőben szükségszerűen kifizetődő lehetne. Hacsak nem éppen akkor változtatják meg a szabályokat, amikor végre a többiek is versenyképesek lehetnének.

Először az Osztrák Nagydíjon jutottak eszembe Wolff szavai, ám akkor csak felrémlett, mit is mondott a Mercedes első embere. Azóta azonban egyre erősebben merül fel bennem, hogy csak Toto Wolffnak ne legyen igaza...

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítménye csattanós választ adhatott a kritikusainak, de Max Verstappen így is nagyon közel lehet a lassan hatszoros világbajnok szintjéhez.