Hamilton a Hungaroringen megmutatta, hogy még mindig a legjobb?

Állandó vitatémát szolgáltat a rajongók és a sajtó munkatársai között, hogy ki az aktuális legjobb pilóta. Erre mindig nehéz válaszolni, elsősorban amiatt, mert általában a közvetlen riválisok két különböző autóban ülnek, bár a korábbi években ez nem így volt Lewis Hamilton és Nico Rosberg esetében a Mercedesnél.

Újabban Max Verstappen az, akiről azt mondják, hogy a legjobb. Rosberg is ezen a véleményen van, aki legutóbb azt mondta, legszívesebben Fernando Alonsót ültetné be Valtteri Bottas helyére Lewis Hamilton mellé. A brit bajnok nem különösebben foglalkozik a kritikákkal, így Rosberg véleményével sem, aki 2016-ban legyőzte őt és világbajnok lett, majd azzal a lendülettel vissza is vonult.

A Magyar Nagydíjon egyértelműen Hamilton és Verstappen emelkedett ki a teljesítményével. Nézzük meg kicsit közelebbről, hogy mik történtek a Hungaroringen, érintvén a taktikát, Hamilton teljesítményét, valamint a Ferrari rossz sorozatát, akik messze lassabbak voltak a Mercedesnél és a Red Bullnál.