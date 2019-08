Bottas a Red Bull, a Renault és a Haas ülése közül választhat?

Valtteri Bottas helyzete kezd igen bonyolulttá válni a Forma-1-ben, mivel csak opciója van a következő évre, ami nem garancia a folytatásra. Mindez annyit jelent, hogy a jelenlegi feltételek mellett egy aláírással meghosszabbíthatja a kontraktusát 2020-ra a német gyártóval, ahol Toto Wolff elmondása szerint csak Esteban Ocon lehet a másik esélyes Lewis Hamilton csapattársának.

Bottas úgy gondolja, az idei a legjobb szezonja eddig, de a pontkülönbségek nem támasztják alá a „csúcsformáját”, és ha ez így folytatódik tovább, akkor Hamilton idő előtt megvédheti a címét, akárcsak tavaly, és már Max Verstappenre is figyelnie kell, mert a holland nagyon nagy iramban közeleg a Red Bull-Hondával. A Belga Nagydíjon akár meg is szerezheti a bajnoki második helyet.

Valtteri azonban nem lehet túl reményvesztett sem, mert ha a Mercedesnél nem számítanak rá a folytatásban, akkor több kapu is megnyílhat számára. A tapasztalata és a sebessége sok csapat számára ideális lehet, nem beszélve a mögötte álló támogatói bázisról, ami szintén nem utolsó szempont.

A legerősebb opciót a Red Bull jelentheti, ha Alexander Albon sem válik be a csapatnál, mert Daniil Kvjat reaktiválására igencsak kicsi lehet az esély. Ha a „bikák” azonban ragaszkodnak a saját családjukhoz, akkor Kvjat lehet az utolsó, akit újra magukhoz vehetnének, mivel Pierre Gaslyt épp most helyezték vissza a Toro Rossóhoz a gyenge formája miatt. Fernando Alonso érkezése pedig még mindig az egyik legvadabb pletyka, de soha ne mondd, hogy soha, hiszen Dr. Helmut Marko korábban úgy nyilatkozott, hogy Gasly az idei évet még biztosan végig fogja versenyezni a csapatuknál, de nem így lett.

Bottas reális opciói között szerepel még a Renault és a Haas. A franciáknál és az amerikai csapatnál is van egy szabad ülés 2020-ra, mivel Daniel Ricciardónak és Kevin Magnussennek érvényes szerződése van a folytatásra, addig Nico Hülkenberg és Romain Grosjean ezt nem mondhatja el magáról. A Haas a terveik szerint a nyári szünet után bejelentést tesz ezzel kapcsolatban, de az is benne van a pakliban, hogy egyelőre csak Grosjean év végi távozását erősítik meg.

A Renault abban az esetben csaphatna le Bottasra, ha Ocon átveszi a finn helyét, mert ha Valtteri marad, a francia valószínűleg a honfitársaihoz kerül. Ebből a szempontból Hülkenberg helyzete igencsak nehéz, és számára a Haas jelenthetné az egyetlen menedéket, így azt mondhatjuk, hogy a Mercedes indíthatja be a nagy körforgást, ami talán mindenképpen meg fog történni, hiszen Ocon nem akar még egy évet a pálya szélén tölteni.

A Ferrarinál is vannak pletykák, hiába van szerződése Sebastian Vettelnek, aki állítólag a Red Bullhoz tarthat. Ebben az esetben Bottas lenne a legjobb elérhető opció, feltéve, ha a Mercedes elküldi a finnt, mert, ha nem és a négyszeres világbajnok mégis távozna, Ocon is képbe kerülhet. Maranellóban azonban valószínűtlen a váltás, de 2020-tól az olaszoknál is beindulhat a matek, ha Vettel nem hosszabbít.

A háttérben nagyon sok a pletyka, és vannak, akik már jövőre betennék Mick Schumachert a Forma-1-ben az Alfa Romeóhoz, valamint Fernando Alonsót a Red Bullhoz.