A vad Alonso-Red Bull pletyka, ami mindent visz

A Forma-1-ben gyakorlatilag nincs „uborkaszezon”, mert a háttérben mindig vannak mozgolódások, természetesen a pilótapiacon is. A helyek a 20 autó ellenére is erősen korlátozottak, hiszen több a jobb versenyző odakint, mint az elérhető versenygépek száma, miközben a pénzügyi helyzet sok esetben döntő fontossággal bír, különösen a középcsapatok számára.

Természetesen vadabbnál vadabb pletykák is napvilágot látnak, de már sok esetben láthattunk példát arra, hogy ezek végül valósággá váltak, amiken azelőtt csak nevettek. Fernando Alonso és a Red Bull állítólagos kapcsolata is ebbe a kategóriába sorolható, de a videónkban arra a kérdésre is választ adtunk, hogy Mick Schumacher számára miért lenne még korai az Alfa Romeo ülése Kimi Räikkönen csapattársaként.