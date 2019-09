44 kör az örökkévalóságnak a gyász árnyékában

Mindent meghatározott a szombati baleset, amelyben egy fiatalember az életét vesztette. A spái F2-es futamon történt baleset már a szombati F1-es eseményeket is megváltoztatta, a tragikus képsorok láttán Lewis Hamiltonban is bennakadt a szó. Az eset után mindenki a legrosszabbtól tartott, és be is következett. Az Anthoine Hubert haláláról szóló hírek árnyékában az F2-es hétvégét törölték, de a száguldó cirkuszban nem állt meg az élet.

A motorsportok krémjét figyelve könnyű megfeledkezni, hogy akárcsak minden sportágban, itt is együtt nőnek fel a korosztályok, akik éveken át versengenek egymással alacsonyabb osztályokban. Ennek megfelelően vasárnap a forma-1-es mezőny fiatalabbik része úgy ült autóba, hogy kevesebb mint egy nappal korábban barátot, versenytársat, riválist vesztettek el sokkoló körülmények között.

Charles Leclerc is azok közé tartozott, akik jól ismerték a szombaton elhunyt Hubert-t. Ám kérdés sem merült fel benne, hogy a pole pozícióból indulva nekivágjon-e a futamnak, amely során 44 alkalommal haladt el a tragikus pont mellett. Nehéz hétköznapi emberként megérteni ezt, és éppen ezért nem hétköznapi emberek, akik tudatosan teszik kockára az életüket.

Ráadásul ez a 21 éves monacói fiatalember nem először ült gyászolva autóba. Keresztapja Jules Bianchi volt, aki a 2014-es Japán Nagydíjon szenvedett fatális balesetet, amelynek következtében 2015 júliusában életét vesztette. Akkor Leclerc még csak 17 volt, és néhány napra rá a Formula 3 osztrák futamán kellett rajthoz állnia. Abban az évben a mezőny tagja volt Antonio Giovinazzi, Alex Albon, George Russell és Lance Stroll is. Utóbbi kettő még egy év múlva is a sorozat résztvevője volt, amikor már Hubert is a rajtrácson volt. Egyiküknek sem lehetett könnyű vasárnap autóba szállni, és Leclerc ilyen teherrel a vállán is kihozta magából és a Ferrariból a maximumot.

A Ferrari monacói versenyzőjének fejében sok minden megfordulhatott a futam előtt, és talán Leclerc-nek a verseny nyugodtabb szakaszaiban is átfutott a fején, hogy ha győz, azt elhunyt barátjának ajánlja. Mindenesetre a monacói nem hibázott, és bár Lewis Hamilton szorongatta a végén, első helyen hozta be a Ferrarit. Először idén, az olaszok első sikerét a gyászoló Leclerc szállította.

De megünnepelni nem tudta, nagyon kevés olyan szomorú pódiumos pezsgőzés volt a Forma-1 történetében, mint a vasárnapi. Leclerc-nek még várnia kell az önfeledtségre, ám lehet, hogy nem olyan sokat. A Ferrari spái fölénye meggyőző volt, és Monza még jobban fekszik az olaszoknak, így a monacói akár már egy héten belül ismét lehetőséget kap az ünneplésre, már önfeledten.

És a monacói bár korábban Bahreinben vagy Bakuban is magabiztosan várhatta első sikerét, ám akkor balszerencséje volt Leclerc-nek, a hétvégén tapasztaltakból kiindulva nem olyan felelőtlen kijelentés, hogy sokat láthatjuk még ünnepelni a Ferrari versenyzőjét, aki barátja halálának árnyékában írta be magát a Forma-1 históriás könyvébe.

