12 év után ismét külsős versenyzőt igazolhatna a Red Bull az F1-ben?

A Red Bull Racing 2005, míg a Toro Rosso 2006 óta indít autókat a Forma-1-ben. A projekt nagyon sikeres és jövedelmező, hiszen az osztrák istálló már négy világbajnoki címet is nyert, míg az olasz alakulat több remek tehetséget nevelt ki, akik igencsak letették a névjegyüket a kategóriában: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen...

Még több F1 hír: Bottas a Red Bull, a Renault és a Haas ülése közül választhat?

A program egyúttal kegyetlenné is tud válni, hiszen az évek alatt számos olyan versenyző volt, akik Dr. Helmut Marko nézetei alapján nem hozták az eredményeket, és elvesztették az ülésüket: Vitantonio Liuzzi, Scott Speed, Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Daniil Kvjat, Brendon Hartley, vagy épp legutóbb Pierre Gasly.

Ugyanakkor Alexander Albon és Daniil Kvjat példája is jól mutatja, hogy a visszatérés lehetséges. A thai újonc helyzete annyiban különbözik, hogy a Red Bull programjából még az F1-es kaland előtt tették ki, majd évekkel később visszavették, és már az első szezonjában megkapja a lehetőséget a Red Bullnál, amit egy junior sem mondhat el magáról. A kihívás adott, de a kockázat talán még nagyobb.

Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Vajon mi történik, ha Albon sem válik be Verstappen csapattársaként? Kvjat egyszer már leváltásra került a Red Bullnál, míg Gasly épp most került vissza a Toro Rossóhoz. Ha Marko adott esetben az orosz versenyzőjében sem látja a kellő potenciált, akkor 12 év után újra megtörténhet az, hogy egy külsős pilótát igazolnak. A korábbi pletykák Nico Hülkenbergről szóltak, miután a német nagyon tapasztalt és még mindig elég gyors ahhoz, hogy legalább szárnysegédként dolgozzon, fontos pontokat szerezvén a Red Bullnak. Nico szerződése az év végén lejár, és egyre több az olyan pletyka, hogy a Renault Esteban Ocont nézte ki magának, de ha a francia megkapja a Mercedes ülését, akkor Valtteri Bottas is a német elé kerülhet a sorban. A legnagyobb csavart nyilván Fernando Alonso red bullos szerződése jelentené, de erre még kevesebb az esély.

A Red Bull családjában eddig mindössze három olyan pilóta volt, akik nem a junior program részeként kaptak lehetőséget. David Coulthard a McLarent hagyta el a Red Bull-Racing kedvéért, és ő volt az, aki letette az alapokat Milton Keynesben A skót futamgyőztes 2005 és 2008 között versenyzett az először brit, majd osztrák színekben induló csapatnak.

David Coulthard Fotó készítője: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH

A második ilyen pilóta Mark Webber volt, aki 2007-ben lett Coulthard csapattársa. Az ausztrál sokkal tovább maradt, mint a skót, hiszen csak 2013 év végén intett búcsút a márkának, és egyúttal a Forma-1-nek is. Mark saját maga döntött így, mivel a Red Bull megtartotta volna, és állítólag a Ferrari is érdeklődött a szolgálatai iránt. Webber 9 győzelmet szerzett a Red Bullal, miközben 2010 és 2013 között egészen közelről figyelhette meg, ahogy a csapattársa, Vettel négyszeres világbajnok lesz.

A harmadik pilóta, aki kilógott a sorból, Sébastien Bourdais volt, de a francia nem juthatott el a Red Bull Racinghez, és a Toro Rossóval is csak 27 futamon állhatott rajthoz. 2008-ban egy teljes szezont futhatott Vettel csapattársaként, ám meg sem tudta közelíteni a német eredményeit, és az élesebb kritikái miatt a vezetőségnek a Német Nagydíjon betelt a pohár, így azt követően már nem szerepelhetett az istállónál, ami egyúttal az F1-es karrierje végét is jelentette. A legjobb eredménye két 7. hely volt 2008-ból. Ezen kívül még kétszer volt pontszerző az utolsó szezonjában, noha a tehetségét és a kvalitásait tekintve sokkal többet is elérhetett volna, hiszen Amerikában a CART/Champ Car sorozatban 2004 és 2007 között legyőzhetetlen volt.

A Magyar Nagydíj ideje alatt is felkerült néhány érdekes frissítés az autókra, többek között a Ferrari is, mely egy újfajta „bumerángos” megoldással állt elő az SF90-en.