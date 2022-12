Nic Hamilton: Az életem 2 hónap alatt a feje tetejére állt!

Nic Hamilton a féltestvéréhez, Lewis Hamiltonhoz hasonlóan a motorsportok és a versenyzés megszállottja, azonban a cerebrális parézis miatt a mozgásában korlátozott versenyző teljesen más úton jutott el az autóversenyzés világáig.

A jelenleg a BTCC-ben versenyző Nic a hu.motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában arról mesélt, hogy kisgyerekkorában gyakran játszott együtt a nála több mint 7 évvel idősebb bátyjával, és gyakran kísérte el a versenyhétvégékre is Lewist.

„Lewis 7 és fél évvel idősebb, mint én, szóval amikor megszülettem, akkor ő már gokartokkal versenyzett. Sok emlékem van gyerekkoromból arról, hogy először az Egyesült Királyságon belüli, aztán pedig nemzetközi versenyhétvégékre is elkísérem Lewist.”

„Mindig is bennem volt a vágy, hogy én is vezessek és versenyezhessek. Beletelt egy kis időbe, hogy eljussak idáig, de az egyértelmű, hogy már nagyon kicsi koromban is imádtam a motorsportot.”

„Természetesen versenyeztem és játszottam vele és ellene gyerekként, hiszen együtt nőttünk fel. Persze ez még azelőtt volt, hogy sztárrá vált volna, szóval a Forma-1-es karrierje előtt. Egyszerűen csak szórakoztunk, játszottunk az emeleten, ahogy bárki más ennyi idősen.”

„Akkoriban a Grand Prix 4-gyel játszottunk, egyszerűen imádtuk azt a játékot! Kormány nélkül, billentyűzettel játszottuk, nyilvánvalóan a jelenlegi szimulátoroktól nagyon messze volt technológiai szinten. Mindig érkeztek frissítések a játékba, és emlékszem, nagyon sokat kellett várnunk, amíg le tudtuk tölteni a frissítéseket.”

„Aztán az egyik frissítésben, 2007-ben már Lewis is benne volt a játékban, ami őrületes élmény volt számunkra! A későbbi, szimulátoros játékokból sokat merítettem én is, hiszen ezekkel annyi időn keresztül vezethetsz, amennyit csak bírsz, nincsenek megkötések.”

„Lewis persze ezekben a játékokban is mindig nagyon jó volt, hatalmas benne a versenyszellem, és tanárnak is kiváló – tehát a legjobbtól tanultam.”

Nic tehát mindig is érdeklődött a versenyzés iránt, a karrierje pedig hirtelen indult be: 2 hónap alatt egy gamerből egy olyan autóversenyzővé vált, akinek az útját rengetegen kezdték el követni: a Renault Clio-kupában szerzett ülést az akkor 19 éves pilóta.

„Eléggé sokkoló volt a versenyzői karrierem kezdete, mert 2 hónappal az első futamom előtt még csak a szobámban versenyeztem különböző játékokkal, és csak álmodoztam arról, hogy egyszer majd versenyezhetek.”

„Amikor pedig kaptam egy lehetőséget, két kézzel megragadtam, de tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom. Utólag már azt mondom, jobb lett volna több teszteléssel nekivágni, de édesapámnak nem voltak meg az anyagi lehetőségei ehhez.”

„Ezért csak a versenyhétvégéken tudtam gyakorolni. A BBC egy dokumentumsorozatot is készített erről, ami természetesen egy csodálatos lehetőség volt, de nehézséggel is járt, hiszen tudtam, ha hibázok, azt a TV-ben is látni fogják.”

„Tehát 19 évesen hirtelen egy gamerből egy világszerte ismert autóversenyzővé váltam, miközben nem a versenyzés miatt lettem ismert. Ott volt a BBC-s dokumentumfilm és Lewis neve, ami sokat segített, és rengetegen figyeltek rám.”

„Szóval őrületes volt a karrierem első éve, amit korábban el sem tudtam volna képzelni. Nehéz volt fókuszáltnak maradnom, annyira új volt számomra ez a világ. Az életem 2 hónap alatt a feje tetejére állt.”

„Érettebben és tapasztaltabban visszagondolva, szükségem lett volna egy évre, amelyben tanulhatok, mentálisan és fizikálisan is felkészülhetek, ugyanis így biztosabban épülhettek volna fel az alapok – ráadásul előtte nem is gokartoztam versenyszerűen!”

„Szóval a világért sem változtatnék rajta, elképesztő volt, és ez a lehetőség nem sokaknak adatik meg, ezért rendkívül hálás vagyok érte. De ha visszamehetnék az időben, pár dolgot kicsit másképp csinálnék.”