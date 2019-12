Michelisz Norbert még a célba érés után sem fogta fel, mi történt

Ahogyan arról beszámoltunk, Michelisz Norbert, a Hyundai 35 éves versenyzője nyerte meg a túraautósok világkupáját, a WTCR-t, miután az utolsó versenyen az argentín Esteban Guerrieri hűtőhiba miatt a mezőny végére csúszott vissza, ő pedig ötödik lett.

A reggeli első futamon a magyar pilóta rajt-cél győzelmet aratott, és 27 pontos előnyre tett szert, ami azt jelentette volna, hogy a második versenyen akár be is biztosíthatta volna a győzelmét riválisával szemben.

Ez végül nem történt meg, mivel a rajt előtt közvetlenül leszakadó eső sokakat félig slick, félig esős beállításon kapott, például Norbit is, aki így az első körben ki is csúszott, és az újraindítást követően a nyolcadik helyre tudott feljönni, Guerrieri a versenyt megnyerte, és 10 pontra csökkentette hátrányát.

A harmadik futam is baljóslatúan indult, Michelisz az autó gyorsulására panaszkodott, és a rajt után gyorsan vissza is esett a negyedik helyre, ám egy biztonsági autós újraindítást követően az első négyes hajmeresztő csatájában részt tudott venni (volt olyan kanyar, ahova a négy autó egymás mellett esett be).

Ebben a csatában Mikel Azcona mgpöccintette az éllovas Esteban Guerrierit, aki a füvön hatalmasat mentve visszajött a pályára, autója azonban azonnal hűtőhibát jelzett, amit többszöri boxkiállással tudtak csak orvosolni.

Ez azt jelentette, hogy Michelisz legnagyobb riválisa pont nélkül zárt, így a magyar versenyző tulajdonképpen eredményétől függetlenül megszerezte a világkupa-győzelmet. A leintés után Michelisz így nyilatkozott:

"Hirtelen nem is tudom, hogy mit mondjak, borzasztó bonyolult egy nap volt ez az első versenytől kezdve, főleg a második. De a lényeg az, hogy megszereztem a címet, szeretném megköszönni a támogatást a családomnak, a rajongóimnak, mindenkinek, aki itt volt az elmúlt 10 évben."

"Az egész verseny alatt, és igazából még most sem esett le nagyon, hogy megnyertem a bajnokságot, annyira rá voltam pörögve a versenyre, de szerintem még pár óra, és leülepszik a dolog."

