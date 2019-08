Hamarosan bejelentik Alonso indulását a jövő évi Dakar-ralin?

A kétszeres világbajnok azóta nem állt rajthoz sehol, hogy a Toyota színeiben júniusban megnyerte a le mans-i 24 órás versenyt, most azonban az Instagramon válaszolt a rajongók kérdéseire a jövőjével kapcsolatban. Idén Alonso a WEC-n kívül mindössze a daytonai Rolex 24-en és az Indy 500-on szerepelt, utóbbin azonban a kvalifikáción elbukott.

A spanyol korábban arról beszélt, hogy a Dakar-rali meghódítása fontos állomása lehet „a világ legjobb versenyzője” címért folytatott kampányának, és még márciusban két napot teszteléssel is töltött egy Toyota Hilux-szal a korábbi győztes, és a csapat megingathatatlan tagja, Giniel de Villiers társaságában. Alonso ugyan pontosan nem tért ki arra, hol indulna jövőre, de elmondta:

„Ez egy elég nehéz kihívás lesz, amely a legjobb formámat fogja megkívánni tőlem, és azt, hogy hónapokig csak erre összpontosítsak. De ha nem lenne nehéz, akkor nem is élvezném.”

A Motorsport.com értesülései szerint a Toyota és Alonso terveit az elkövetkező napokban jelenthetik be. A Dakar-rali hagyományos „bemelegítő edzését”, a Marokkó-ralit októberben rendezik, de valószínűleg a pilóta ezelőtt még több egyéb teszten, és kisebb versenyen is részt vehet. De Villiers korábban azt mondta, Alonsónak hasonló rally-raideken kell tapasztalatot szereznie 2019 második felében, hogy készen állhasson a szaúdi kihívásra:

"Ő egy kétszeres F1-világbajnok, szóval nyilván tud vezetni. Nagyon gyorsan tanul, de mivel csak két napot teszteltünk, még sokat kell tanulnia. Több időt kell eltöltenie a dűnék között, viszont teljesítmény szempontjából nagyon jó volt, lassan kezdett, viszont a végére egyenletesen javuló tendenciával nagyon sokat fejlődött. Ha valóban a 2020-as indulást tűzte ki célul, előtte a lehető legtöbb időt kell vezetnie hasonló körülmények között, hogy hozzászokjon az egészhez. Minél több időt van az autóban, annál jobb lesz. Mind teszten, mind versenyeken, de a legtöbb kilométert kell futnia, amit tud.

Amikor arról kérdezték, mi lehet a reális célkitűzés Alonso számára, a dél-afrikai ezt mondta:

„Nagyon sokat kérnénk tőle, ha azt várnánk, hogy azonnal a győzelemért küzdjön. Láttunk másokat, mint a murvához szokott Sebastien Loeb, aki az eddigi négy alkalmával egyszer sem tudott nyerni, vagy Carlos Sainz, akinek szintén kellett 3-4 alkalom, hogy megértse, hogyan is működik ez a verseny. Nagyon bonyolult egy dolog ez, és nem reális azt vizionálni, hogy elsőre nyerni fog. Ha az első 10-be bekerül, már szép eredmény.”

Az utóbbi hetekben Alonso esélyei a Forma-1-be való visszatérésre csökkentek, pedig sokan korábban a Ferrarival kötötték össze a kétszeres világbajnokot, míg a McLaren, akik most jelentették be, hogy 2020-ban a teljes Indycar szezonban részt fognak venni, jelezte, hogy a spanyol nem kívánja az egész évet erre a sorozatra áldozni, habár az Indy 500-győzelem továbbra is céljai között szerepel.

