Guerrieri nyerte a második futamot Sepangban, Michelisz kicsúszás után nyolcadik

Reggeli rajt-cél győzelme után egy fokkal nehezebb feladat várt Michelisz Norbertre a WTCR-bajnokság utolsó hétvégéjének második versenyén, elvégre itt a fordított rajtrács miatt csupán a 10. helyről indult, legnagyobb riválisa, Esteban Guerrieri mögül.

A magyar versenyzőnek 27 pontos előnye azt jelentette, hogy akár ezen a versenyen is megvolt az esélye a címet bebiztosítani, ha megelőzi az argentint, vagy ha nem verekedik magukat előre a dobogóig, és közvetlenül mögötte marad.

A körülmények hasonlóan változékonyak maradtak, ám a rajt előtt leszakadó eső miatt jóval nedvesebb aszfaltról, állórajttal indultak a pilóták, így sokan az erősen vizes aszfalton elől slickekkel indultak el.

A rajtot az argentín versenyző szenzációsan kapta el, és már pár kanyar után előbb a negyedik, majd a második helyen autózott, míg Norbi a slickekkel erősen küszködött a vizes aszfalton, és ki is csúszott a pontszerzők közül.

A rajt utáni káoszt az Yvan Mullerrel ütköző Nick Catsburg pálya közepén olajat hányó és kigyulladó autója tetőzte be, aminek következtében piros zászlóval le is állították a futamot, azonban ezt követően több, mint egy órás tanácskozás kezdődött arról, milyen rajtsorrend alapján induljon újra a verseny, Többek között Guerrieri is keresetlen szavakkal illette az újraindítást.

Végül a maratoni szünet után a verdikt az lett, hogy az utolsó megtett szektor szerinti sorrend lett az újraindításnál a mérvadó, ami Guerrierit a 2., Norbit pedig a 13. helyre repítette.

A verseny végül a biztonsági autó mögött indult újra, majd a negyedik körben az is kijött a pályáról. A versenyt vezető Girolami átadta helyét csapattársának, Guerrierinek, Michelisz pedig megkezdte a felzárkózást, egy kör alatt a 10. körre jött föl a vízfüggönyben.

A magyart gyorsan elengedte csapattársa Farfus, és Robert Huff mellett is el tudott menni, amivel a nyolcadik helyre jött előre. A vége felé a második helyért alakult ki nagy csata, Mikel Azcona tartott a második helyen, és a svéd Kristofferson mind megelőzték Girolamit.

Két körrel a vége előtt a biztonsági autó ismét a pályára jött, mégpedig Tassi Attila miatt, aki a 26. helyről szinte már pontszerző helyen autózott, amikor ki kellett állnia. A versenyzők végül így gurultak át a célvonalon.

Guerrieri győzelmével és Michelisz 8. helyével a csúszás miatt magyar idő szerint délután 13: 50-kor induló évadzáróra további tíz pontos előnnyel készülhet a magyar pilóta, és mivel a harmadik sort csapattársai foglalják el, továbbra is jó eséllyel pályázik a világbajnoki címre.

