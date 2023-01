Volt mérnökük szerint csalt a Tesla önvezető rendszere hirdetésében

Elluswamy szerint a cikk alján látható videó az autó piros lámpáknál való megállását és zöld lámpánál való elindulását hivatott bemutatni, azonban a rendszer ezzel a képességgel még nem volt felszerelve. A vallomást még 2022. júliusában tette egy, a Tesla elleni perben, ami az Apple egykori mérnöke, Walter Huang 2018-as halálos balesetéhez köthető.

A videót Elon Musk a Tesla vezérigazgató/technokirálya és újabban a Tesla vezérigazgatója azzal a szöveggel hirdette, hogy az autó „magát vezeti, emberi beavatkozás nélkül városi utcákon, autópályán, majd talál magának egy parkolóhelyet.”

A Reuters által megszerzett tanúvallomás szerint a Tesla Autopilot részleget Elon Musk arra kérte, hogy tervezzenek meg és forgassanak le egy videót a „rendszer képességeinek bemutatásáról. Ehhez egy előre betáplált útvonalat használtak fel, és a tesztkörök alatt a sofőrök többször is belenyúltak az autó irányítását átvéve a robotpilótától.

Amikor a csapat a Model X-et arra akarta rávenni, hogy magától parkoljon le a gyártó főhadiszállásánál, egy kerítésnek hajtott, mondta Elluswamy a vallomásban, hozzátéve: „A videó szándéka nem az volt, hogy a vásárlók lássák, mit vásárolhatnak 2016-ban, hanem hogy mit lehet a rendszerbe építeni.”

A videóban látható, hogy a sofőr kiszáll a Tesla Model X-ből, és az autó magától beáll a parkolóhelyére, az ezután történt balesetet azonban kivágták a videóból. A mérnököt megkérdezték, hogy a videón látható Autopilot-verzió az akkor a vásárlók által elérhető volt-e, amire nemmel felelt.

Ez az első alkalom, hogy valaki első kézből beszél a videó elkészítéséről. A cég az Autopilot használókat folyamatosan figyelmezteti, hogy kezüket a kormányon kell tartaniuk és figyelniük kell akkor is, ha használják. A cég ellen már büntetőeljárás is indult, miután több baleset, köztük halálosak is köthetőek vezetési segédletrendszereikhez.