Testvérlapunk, a Motor1.com ma bemutatta új, a Pininfarina által tervezett logóját

Miami, 2020. november 5. – A Motor1.com, a Motorsport Network autós platformja, mely havi 30 millió látogatót fogad, a Pininfarinának hála új logóval gazdagodott.

A világ első többnyelvű digitális autós platformja öt év után újult meg és most már modern, dinamikus, de mégis felismerhető, a szerkesztői folytonosságot tiszteletben tartó stílusa van. Az együttműködés egybeesik az olasz tervezőcég 90. születésnapjával.

Logo Motor1 Fotó készítője: Motor1

A logo alakja esett át újításon, az eddigi négyzetet egy kör váltotta, a .com pedig az adott kiadás zászlaját tartalmazza – emellett a betűtípus is sokkal inkább a jelenlegi kort idézi.

Az új arculatot ma egy, a Pininfarina cambianói főhadiszállásáról élőben közvetített bemutatón leplezték le, ahol Paolo Pininfarina, a cég elnöke, Filippo Salza, a Motorsport Network autós tartalomért felelős részlegének elnöke és Alessandro Lago, a Motor1.com olasz kiadásának főszerkesztője is jelen volt. A digitális esemény alatt, amely a Motor1.com összes csatornáján közvetítve volt, egy, a logo készültéről forgatott dokumentumfilmet is bemutattak, mely kulisszák mögötti jeleneteket is bemutatott az együttműködésről. Az új logót a leleplezést követő percekben minden platformunkra feltöltöttük.

Motor1 mobile template Fotó készítője: Motor1

Filippo Salza, a Motorsport Network autórészlegének elnöke így nyilatkozott: „A Motorsport Network havonta több, mint 50 millió látogatóval büszkélkedhet, 9 különböző nyelven. A külső megjelenés terén azonban egy nyelvet beszélünk, ezért teljes mellszélességgel támogattuk azt, hogy a zászlóshajónknak számító Motor1.com logóját újratervezzük.

Filippo Salza, President of Automotive at Motorsport Network Fotó készítője: Motor1

A Pininfarina S.p.A elnöke, Paolo Pininfarina is megosztotta gondolatait: „90 évre visszanyúló történelmünk során oly sok márkának segítettünk már – miért ne terveztünk volna logót egy nemzetközi autósport magazinnak?

Sokoldalúságunk lehetővé teszi számunkra, hogy a legkülönbözőbb területeken bizonyítsunk: tervezünk elektromos autókat, vonatokat, yachtokat, épületeket. A tervezési folyamat során először gyakran azt határozzuk meg, mi az, amiről aktuális partnerünk jól felismerhető – a Motor1 új logójának tervezési folyamata is eszerint az elv szerint zajlott.

John Neff, a Motor1.com nemzetközi szintű főszerkesztője így nyilatkozott: „A Pininfarinánál senki sem tudja jobban, milyen ereje és fontossága van a külső megjelenésnek. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy egy olyan céggel dolgozhattunk együtt, akik részt vettek az elmúlt évszázad ikonikus autónak tervezésében. Büszkék vagyunk, hogy osztozhatunk velük ebben a cégünk számára oly fontos pillanatban.”