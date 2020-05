Hivatalos: A BMW szponzorként és szakmai támogatóként lép be az e-sport világába

A bajor prémiumgyártó az öt legnagyobb virtuális csapattal kötött iránymutató együttműködést.

A BMW elkötelezett partnerként támogatja a számítógépes játékok, online platformok és verseny-szimulátorok osztatlan térnyerését, amely a technológia fejlődésével párhuzamosan, kiváltképp a most felnövő generáció körében ugrásszerű növekedésnek indult.

A bajor prémiumgyártó első ízben 2017-ben, a League of Legends Párizsban megrendezett európai döntőjének hivatalos partnereként vonta magára a virtuális sport iránt rajongó emberek figyelmét, majd a verseny-szimulátorok köré szervezett SIM Racing 2019-es szezonjának BMW Weltben megrendezett BMW SIM LIVE premierjével meg is szilárdította a helyét az e-sport világában. A BMW most az öt legbefolyásosabb és legsikeresebb virtuális csapat szakmai támogatásával fokozza tovább jelenlétét a műfajban.

Az e-sport elképesztő ütemű fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, a világ minden országából egyre több játékos mérkőzik meg egymással az online térben.

„Az e-sport mára meghatározó iparággá fejlődött fel. Belépésünkkel olyan hosszú távon fenntartható, globális partnerré kívánunk válni, amely szakmai támogatásáról biztosítja a csapatokat és a műfaj egészét, a napjainkra jellemző bizonytalanság alatt és után egyaránt” – fogalmazott Jens Thiemer, a BMW márkamenedzsmenti részlegének vezetője. „A világ legjobb csapataival fogunk össze, hogy járműtervezési és innovációs szaktudásunkat kiaknázva hosszú távon segítsünk formálni az iparág jövőjét. Elköteleződésünk egy újabb fontos mérföldkő a márka történetében: az e-sport kivételesen hatékonyan egészítheti ki marketingtevékenységeinket, sőt mi több, minden résztvevő számára érzelmekben gazdag gyártóvá válhatunk” – tette hozzá.

A BMW és az öt legsikeresebb e-sport csapat

Hogy még tovább szilárdítsa jelenlétét az iparágban, a BMW a világ öt legnagyobb e-sport szervezetével kötött hosszú távú együttműködést: az egyesült államokbeli Cloud 9, a nagy-britanniai Fnatic, a kínai Funplus Phoenix, a németországi G2 Esports és a dél-koreai T1 csapattal. Mindegyikük több mint 200 játékossal nevez be az évente megrendezett League of Legends versenyre.

A 2009-ben elindított virtuális megmérettetés minden kétséget kizáróan a világ legnépszerűbb és legjelentősebb online játékterévé nőtte ki magát, amelybe naponta egyidejűleg több mint nyolcmillió játékos kapcsolódik be a világ minden pontjáról.

A League of Legends (LoL) tavalyi párizsi döntőjét hozzávetőlegesen 44 millió rajongó követte figyelemmel élő online streamben otthonról. Az online térben ezen felül számos egyéb platform is látogatható, így például a Dota 2, a FIFA, a Fortnite vagy a Rocket League, amelyeket a jövőben ugyancsak szakmai támogatásáról biztosíthat a BMW. A bajor prémiumgyártó nem csupán szponzorként kíván a támogatott csapatok mellé állni, hanem erőteljes partnerként is, amely segít minél szélesebb közönséghez eljuttatni az e-sport tevékenységeit. „Hosszú távú célunk, hogy tovább bővítsük sportolói csapatunk portfólióját” – mondta Jens Thiemer.

„United in Rivalry”

Az e-sport világát mindig is meghatározta a csapatok versenyszelleme és az örökös rivalizálás, miközben minden csapat egyformán osztozik a játék iránti határtalan szenvedélyben. A résztvevőket a „United in Rivalry” (szabad fordításban „Együtt a versengésben”) mottó fogja össze, napjaink bizonytalanságában és globális kihívásai közepette minden eddiginél jobban. A csapatok a #unitedinrivalry hashtag alatt osztják meg az Instagramon, a Twitteren, a Facebookon, a WeChat-en és a többi közösségimédia-felületen versenyeiket, amellyel nem csupán szórakoztatják rajongóikat, de népszerűsítik is az e-sport iparágát. A csapatok maximálisan betartják a virtuális világ etikettjét, tisztelik egymást és otthonról versenyeznek. A #unitedinrivalry hashtaget így a #unitedathome (szabad fordításban „Együtt otthonról“) hashtag egészíti ki.

„Nagyon izgatottak vagyunk, amiért a BMW-vel tudjuk gyarapítani együttműködéseinket és ezzel még tovább fokozzuk teljesítményünket. Szeretettel köszöntjük a velünk együtt partnerségre lépő csapatokat, akikkel fantasztikus versenyeket vívunk majd” – mondta Jack Etienne, a Cloud 9 társalapítója és elnök-vezérigazgatója.

„A Fnatic-nál elkötelezettek vagyunk a technológia és az innováció kiaknázásával elérhető maximális teljesítmény és maximális élmény mellett. Ezek azok az értékek, amelyek tökéletes partnerré avanzsálnak minket a BMW szemében, és amelyek mentén minden játékosunkat újabb szintre emelhetjük. Úttörőként, a legnagyobb tehetségekkel és a legjobb csapatokkal felvértezve izgatottan várjuk a BMW-vel közös munkát, amely mentén együtt építjük az e-sport jövőjét” – így Glen Calvert, a Fnatic technikai vezetője.

„Egészen fantasztikus, hogy egy olyan világhírű márka, mint a BMW, a Funplus Phoenix oldalán lép be az e-sport világába. A BMW évszázados történelemmel, elismerésre méltó technológiai szaktudással és világméretű hírnévvel büszkélkedhet. Együttműködésünk újabb lendületet ad az iparágnak és csúcsteljesítményt garantál ebben az új korszakban” – fogalmazott Chun Li, a Funplus Phoenix elnök-vezérigazgatója.

„A G2 Esports a játékon belül és kívül egyaránt úttörőnek számít, amely napról napra igazolást nyer hihetetlen versenyképességünkkel, szórakoztató tartalmainkkal és a rajongóinknak közvetített energiáinkkal. A BMW oldalán egy hatalmas tömeghez szóló birodalmat építünk, amelyben a legjobb innovációk szolgálják ki közösségünk tagjait. Együttműködésünk messze túlmutat a szponzoráción, hiszen egy közös törekvés arra, hogy reflektorfénybe gurítsuk az e-sport erejét és fontosságát” – nyilatkozta Carlos „ocelote” Rodriguez, a G2 Esports elnök-vezérigazgatója.

„A legelitebb e-sport szervezetekkel együtt a T1 is izgatott, hogy a BMW-vel léphet partnerségre és ezzel új szintre emelheti az iparág innovációs és szórakoztató erejét. A T1 teljes családja izgalommal telve vág bele a közös munkába, amely új tartalmakban, új termékekben és új programokban gyümölcsözik majd” – tette hozzá Joe Marsh, a T1 elnök-vezérigazgatója.

Az információk megosztása és a technológia átörökítése

A BMW e-sport csapatokkal kiépített együttműködése rendkívül széleskörű és messze túlmutat a szponzoráción. Mint ilyen, a BMW többek között mérnökei szaktudását és járműtervezői tapasztalatát is megosztja az e-sport öt legnagyobb csapatával, hogy együtt olyan hardverek és olyan szoftverek legyártására legyenek képesek, amelyek leginkább kiszolgálják a játékosok igényeit.

A csapatok látványos BMW modelleket használnak majd

Együttműködése részeként a BMW hivatalos autókat is biztosít a csapatok számára, akik feltűnő fényezéssel, egyedülálló motívumokkal és saját logójukkal látják el a járműveket. A látványos BMW modelleket a csapatok és a BMW tervezői közösen dolgozzák ki. A négykerekűek a csapatok egyediségét hirdetik, a látványos fényezéseknek köszönhetően pedig mindegyiket könnyen felismerhetik a játékosok, illetve a szervezetek.

