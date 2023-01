Ezzel a villanyautóval állnak rajthoz Vettel és társai a Race of Championson A Race of Champions 2023-as kiadásában többek között Sebastian Vettel, Tanner Proust és Travis Pastrana is egy elektromos Cupra UrbanRebel Racing Conceptet fognak a havon és a jégen hajtani fej-fej melletti küzdelemben.