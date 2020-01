Ezek az újdonságok várhatók 2020-ban a Teslától

A tengerentúlon már most óriási népszerűségnek örvendő vállalat korábban már több esetben is fenekestül felforgatta a piacot – a tőzsdei eredményeik alapján nemrég a történelem legértékesebb amerikai autógyártójának kiáltották ki őket –, a jövőben pedig szeretnék meghódítani maguknak az egész világot is.

Kínában például sikerült egy független autógyárat nyitniuk – ami szintén példátlan teljesítmény a szegmensen belül –, de Németországban is hamarosan megnyitják saját üzemüket, miközben a 2020-as esztendőre egy komplett megjelenési tervvel rendelkeznek. Hogy milyen újdonságokat várhatunk a Teslától az idén?

Tesla Model Y

Az előttünk álló időszak egyik legjobban várt újdonsága minden kétséget kizáróan a Model Y lesz majd a Tesla részéről, melyet a gyártó eddigi leggyorsabban gyártásba kerülő típusaként tarthatunk számon, hiszen tavaly márciusban került bejelentésre, néhány hónapon belül pedig már kigördülhetnek a gyárakból az első példányok. A kérdéses autó a korábbi Model 3 alvázára épül fel, azonban annál legalább 10 százalékkal nagyobb méretekkel rendelkezik, hogy maximálisan kielégítse a manapság igencsak felkapott kompakt SUV-szegmens igényeit is.

A Tesla ötödik személyautómodelljeként megismert Model Y az első olyan jármű lesz a gyártó történetében, ami már a Nevadában megtalálható Gigafactory 1 gyárban készül, és nem a fremonti főhadiszálláson, de érdekessége, hogy az USA mellett már Kínában is gyártósorra kerül – kifejezetten az ázsiai piacnak dedikálva. Az új Model Y kapható lesz 5 és 7 üléses változatban, hátsó- vagy összkerékhajtású kialakítással, 241 km/h-s végsebességgel. Az Euro NCAP töréstesztjén kimagasló, ötcsillagos eredményt elért modell egyetlen töltéssel optimális esetben akár 483 kilométert is megtehet majd, így igazán közkedvelt típus lehet azoknál a felhasználóknál is, akik nemcsak városban, hanem nagyobb távolságok megtételére egyaránt gyakran használnák az autót.

Tesla Semi

Már 2017 óta ismert, hogy a Tesla szeretne betörni a személyszállítás mellett az áruszállítás piacára is, méghozzá Semi név alatt ismert elektromos kamionjaival. Ezeket bár korábban 2019-re vártuk, azonban Elon Musk csapata a legutóbbi hírek szerint 2020-ban is csak korlátozott darabszámban tudja majd gyártani az első példányokat. Az elektromos nyergesvontató érdekessége, hogy akár 36 tonnányi rakományt is képes lesz eljuttatni egyik pontból a másikba, méghozzá egyetlen töltés mellett akár 800 kilométeres hatótávon belül, vagyis a jármű könnyedén meghaladja a jelenleg ismert dízelhajtású kamionok tulajdonságait, miközben a teljesítményből sem lesz hiány.

Az első mérések alapján a Tesla Semi képes rakomány nélkül 5-, megrakodva pedig 20 másodperc alatt felgyorsulni 100 km/h-s tempóra, amire manapság egyetlen dízelüzemű vontató sem képes. A jármű orbitális erőforrását kerekenként egy külön villanymotor biztosítja, de az eredményekhez hozzájárulnak a légellenállás területén folytatott fejlesztések, lévén ezen a téren a teherautó jobb értékekkel rendelkezik, mint a Bugatti Chiron. Főként az ilyen gépjárművek számára az eddig ismert Superchargerek helyére Megachargereket létesítenek majd az alkalmazási útvonalakon, melyek olyan nagy kapacitással rendelkező gyorstöltők lesznek, hogy alig 30 perc leforgása alatt több mint 600 kilométerre elegendő elektromos áramot tudnak juttatni a Tesla Semi óriási akkumulátoraiba.

Újgenerációs Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid

Bár újabb modellek és meghökkentő újdonságok is készülnek a Teslánál a háttérben – utóbbira tökéletes példa a futurisztikus megjelenéssel rendelkező Cybertruck nevű elektromos pickup –, azonban az amerikai vállalat folyamatosan igyekszik finomítani is a már bejáratott típusait. Így jelenhet meg várhatóan 2020 nyarán a Tesla Model S Plaid továbbfejlesztett változata, melynek legnagyobb újdonságát határozottan a nagyobb kapacitással rendelkező akkumulátor jelenti majd.

Bár a pontos adatok nem ismertek még, azonban közismert, hogy a hagyományos Model S esetében a maximális akkumulátorkapacitást mindössze 120 kWh-ban maximalizálták. Korábban a Tesla Roadster esetében ezt úgy emelték 200 kWh-ra, hogy két 100 kWh-s modult összeépítettek, ezzel pedig egy közel 1000 kilométeres hatótávolsággal büszkélkedő elektromos autó lett a végeredményt. Hogy a Model S Plaid újgenerációs változatában miként oldják meg mindezt, azt nem tudni, de az biztos, hogy a megnövelt akkumulátorkapacitás mellett vadonatúj hajtásláncot is kaphat – tehát növekedhet a teljesítményt –, sőt a belső tér szintén változásokon eshet át.

Tesla tuning

Természetesen nemcsak a Tesla képes arra, hogy elektromos autómodelljeit rendszeresen megújítsa, megszépítése és teljesítményüket magasabb szintre emelje, hiszen a gyártó kínálatában megtalálható valamennyi modellhez ma már Magyarországon is elérhetők a professzionális tuninglehetőségek. Legyen szó akár a Model 3-ról, akár az imént említett Model S alapváltozatáról, vagy a rendkívül közkedvelt Model X SUV-ről, főként a Novitec közbenjárásával lehetőségünk van a legkülönfélébb fejlesztésekre, méghozzá a gyári alkatrészekkel megegyező, annál gyakran jobb minőségű kiegészítőkkel.

A legtöbb Tesla-típushoz elérhetők például különféle karbon optikai elemek, így például oldalsó küszöbszett, hátsó diffúzor és spoiler, valamint az első lökhárító speciális toldata, melyek a látvány mellett az autó menettulajdonságait is képesek stabilizálni. Cserélhetők továbbá a felnik, de a komplett futómű is módosítható a német gyártó kipróbált és jól bejáratott állítható sportszettjére, amivel sokkal kiegyensúlyozottabb vezetési élmény, valamint biztonságosabb kanyarvételek várnak ránk a volán mögött. Bizonyos modellekre ráadásul még speciális karbon-kerámia fékrendszer is felszerelhető, hogy a jobb teljesítményt szükség esetén könnyebben meg tudjuk zabolázni!

Közismert tény az elektromos autók kapcsán, hogy orbitális teljesítményük és gyorsulási tényezőjük dacára nem rendelkeznek megfelelően sportos motorhanggal, ami sokaknak jelentős szívfájdalmat jelent. A tuningelemek között azonban találhatunk már speciális hanggenerátort is, ami hasonló elven működik, mint a benzines vagy dízeles autók esetében – csak itt nem a fordulatszám, hanem a gázpedál elektronikája szabályoz –, segítségével pedig a luxuskategóriás V8-as sportautókat megszégyenítő hangot csikarhatunk ki bármelyik Teslából úgy, hogy a hangszínt, valamint a hangerőt szabadon szabályozhatjuk, igény szerint pedig akár ki is kapcsolhatjuk.