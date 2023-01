Ez a hiperautó döntheti meg ősszel a Volkswagen rekordját a Nürburgringen

Az Automobili Estrema 2021 júniusában leplezte le a 2040 lóerős Fulminea hiperautót, azóta azonban nagy csend volt a házuk táján, egészen mostanáig, a márka ugyanis bejelentette, hogy júniusban megmutatják az első legyártott példányt, szeptemberben pedig a Nürburgring Nordschleifén fogják megkísérelni az elektromos sportkocsik körrekordját beállítani.

Ami nem túl bíztató lépés, az az, hogy a Kickstarteren ehhez elindítottak egy adakozási kampányt, ahol 106233 dollárt, azaz közel 40 millió forintot próbálnak összegyűjteni, amiből cikkünk írásakor kb. négy és félmillió forint volt meg.

A cég tervezi, hogy egy dokumentumfilm-sorozatot is készítsenek, mely az autó ötletének megszületésétől a nürburgringi körig fogja bemutatni az autó történetét kilenc részben. Persze ebben sok a rizikó és a gyártó jelzi, hogy tisztában vannak ezzel:

„Startupként tudjuk, hogy akár a Fulminea prototípusát sem biztos, hogy be tudjuk fejezni és a rekordkísérlet is kudarcba fulladhat, de azt is tudjuk, hogy szenvedélyünknek, tapasztalatunknak, tudásunknak és tehetségünknek köszönhetően a siker esélye nagyobb” – mondják, de ezt még meglátjuk.

A Fulmineát egy forradalmian új elektromos hiperautóként reklámozzák szuperkondenzátorokkal és „hibrid” akkucsomaggal, mely a megszokott lítiumionos energiaforrásokat az Avesta Battery Energy Engineering szilárd elektrolitos celláival ötvözi.

Így az akkumulátor legalább 100 kWh-s kapacitású lesz, energiasűrűsége pedig rekordot jelentő 500 wattóra kilogrammonként. A cég azt is kiemeli, hogy a csomag mindössze 300 kg-os lesz, így az autó sem fog többet nyomni másfél tonnánál.

Ha minden jól megy, akkor a Fulminea kevesebb mint tíz másodperc alatt eléri a 320 km/h-t és a WLTP-ciklus szerint 520 km-t tud megtenni egy töltéssel, ami szükség esetén 10%-ról 80%-ra kevesebb mint 15 perc alatt elintézhető. Persze meg fogják kérni az árát: 61 darab készül majd, egyenként 1,96 millió euróért, azaz közel 780 millió forintért lehet őket megvásárolni.