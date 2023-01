Bevállalós Ferrari-fanoknak itt egy 360 Modena, némi gusztustalan extrával

Az autós aukciós oldalakon lehet találni jó fogásokat (haha), de sok olyan darab van, amit, ha ki akar pofozni az ember, akkor be kell piszkolnia a kezét, ez a 2004-es Ferrari 360 Modena pedig pont ilyen. Az amerikai IAA-n árulják V8-asával együtt és állítólag meg lett úsztatva – hogy hogyan, azt sajnos a hirdető nem köti az orrunkra.

Az azonban bizonyos, hogy a kocsinak nem esett jól a dolog és így elég undorító is lett, ugyanis a Ferrari belsejéről készített képeken, amiből egyet a cikk alján meg is osztottunk, látható, hogy az üléseket, a középkonzolt és a műszerfalat ellepte a penész, ami akár még egészségügyi aggályokat is kiválthat.

Még több F1 hír: Alfa Romeo: ennél drágábban össze sem lehetett volna állítani a versenynaptárat

A totálkárosnak minősített autóban keletkezett károkról nincs lista, szóval nem csak gusztustalan egy vétel lenne, még lutri is, hogy mit lehet belőle kihozni és mennyiért – a Ferrarik karbantartása elég költséges dolog, szóval kell mersz hozzá, hogy az ember belevágjon a vásárlásba.

Kell még hozzá gyomor is, akinek viszont elég erős, az egy hasonló kocsit megvásárolva lebonthat és továbbadhat alkatrészenként, esetleg kibelezheti és csinálhat belőle egy versenyautót. A cikk írásakor 12025 dollárt, azaz kb. 4,5 millió forintot fizetne ki érte valaki – megér így ennyit?

Elázott Ferrari Modena 360

Fotók: IAA