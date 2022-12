Az úttörő – húsz éves a Porsche Cayenne

Az időközben eltelt húsz évben pedig csak fokozódott a Cayenne sikere, épp úgy, mint képességei: az időközben harmadik generációba lépett modell nem csupán a világ élvonalába tartozó prémium SUV, hanem önmaga sokoldalúságának tökéletes bizonyítéka is: a Porsche Cayenne Turbo GT a világ leggyorsabb SUV modelljeként tündököl, miközben a konnektoros hibrid modellek akár 48 kilométeres elektromos hatótávval csökkentik a lábnyomukat, a Coupé változat pedig bebizonyítja, hogy az ikonikus 911-hez még közelebb álló formaterv sem követel nagy kompromisszumokat a családi használat terén.

A kezdetek nem mindig egyszerűek. A Porsche a 90-es években pénzügyi nehézségekkel küszködött, amelyből egyféle kiút mutatkozott: a márka eredeti filozófiáját követve padlógázzal menni előre és új modellekkel bővíteni a kínálatot. Az 1996-ban megjelent, középmotoros Boxster a hagyományos sportautós vonalat követte, de már ekkor megszülettek egy még merészebb, ’Colorado’ néven futó projekt első tervrajzai. A sokoldalú, családi használatra is született Porsche végül a Cayenne nevet kapta, amelyből azóta már több mint egymillió talált gazdára.

Porsche Cayenne Fotó készítője: Porsche AG

A Cayenne tökéletesen hű maradt a zuffenhauseni sportautó-gyártó alapelveihez: kategóriája legsportosabb alternatívájaként menetdinamikában és élményben adott többet, mint konkurensei, miközben kivételes minőségével, tágasságával és személyre szabhatóságával ki kiemelkedett.

A Porsche pedig minden egyes új generációval meghaladta saját határait és még magasabbra tört. Mára a Cayenne kétféle karosszériával, összesen 19 különböző változatban érhető el 340-től 680 lóerőig, köztük a különösen népszerű konnektoros hibrid változatokkal, amelyek háromféle teljesítményszinten teremtik meg a helyi károsanyag-kibocsátás nélküli autózás lehetőségét.

A Cayenne nem csupán megjelenésében, menetdinamikájában és képességeiben fejlődött sokat az évek múlásával, de a személyre szabási lehetőségek tekintetében is. Az egyediséget pedig különböző exkluzív szériák is fokozzák, mint például a Platinum Edition modellek. A SUV modell különleges változatát exkluzív, selyemfényű platina színű kiegészítők teszik még különlegesebbé. A különösen gazdag alapfelszereltség nem csak különösen stílusos látványt, hanem kivételesen vonzó ár-érték arányt is jelent. A Cayenne, a Cayenne E-Hybrid és a Cayenne S Platinum Edition elérhető hagyományos, illetve Coupé változatban is.

A Cayenne Platinum Edition kifinomult és exkluzív megjelenésének létrehozásában számos különböző selyemfényű, platina színű részlet veszi ki a részét. Az első légbeömlők betétjei, a hátsó LED-es fényív Porsche felirata, a hátsó modellmegjelölés és a széria 21 colos RS Spyder Design keréktárcsák (a Platinum Edition kiváltságai) mind ezt a színt kapják.

A fekete sport kipufogóvégek és ablakkeretek tovább hangsúlyozzák a különleges kiadás sportosan elegáns megjelenését. Ehhez illeszkedve a Platinum Edition modellek fehér és fekete, valamint Jet fekete metál, Carrara fehér metál, mahagóni metál, holdfénykék metál és kréta különleges színben elérhetők.

A külsőhöz tökéletesen igazodik a stílusos belső tér kréta színű biztonsági övekkel és ’Platinum Edition’ felirattal ellátott, szálcsiszolt alumínium ajtóküszöbökkel. Ehhez társul az alumínium belső csomag és számos ezüstszínű elem.

A Cayenne Platinum Edition különösen gazdag alapfelszereltséggel rendelkezik. Ez magában foglalja a LED-es fényszórókat Porsche Dynamic Light System (PDLS) rendszerrel, a panoráma napfénytetőt, a sötétített hátsó üvegezést, a Bose ® Surround audiorendszert, a hangulatvilágítást, a nyolc irányban elektromosan állítható, bőr sportüléseket, az első és a hátsó fejtámlák Porsche pajzsát, valamint a műszerfal analóg óráját. A Porsche Exclusive Manufaktur személyre szabási lehetőségek széles skáláját kínálja a külsőhöz és a belsőhöz egyaránt, a választható módosításoktól kezdve az egészen egyedi igények megvalósításáig.

A 340 lóerős Cayenne Platinum Edition magyarországi alapára bruttó 97.245 euró, a modellek pedig rendelhetők. Érdemes ellátogatni a Porsche Centrum Budapest márkakereskedésbe is, ahol első kézből élhetjük át, hogy mit tud nyújtani a Porsche ikonikus többcélú modellje. A tesztvezetés pedig garantáltan megerősít minket: hazaértünk.

