Az autójukat versenypályákon nyüstölőknek kedveskedik a Venom F5 Revolutionnel a Hennessey

A Hennessey Venom F5-családnak harmadik tagja született: A Venom F5 Revolution lesz közülük az, amelyet pályára lehet vinni, ugyanis a január elején bemutatott darab még több leszorítóerőt generál és kezelhetősége is javult.

Az új F5-öt a Hennessey Fury nevű, 6,6-literes, ikerturbós V8-asa hajtja ugyanazzal az 1842 lóerővel és 1617 Nm-rel, amivel a többi családtagot is, azonban a Revolution a legkönnyebb közülük, kevesebb mint 1360 kilót nyom.

A tuningcég a legtöbbet az aerodinamikai elemeken és a felfüggesztésen dolgozott. A nagy, állítható hátsó szárny segített növelni a leszorítóerőn, 300 km/h-nál ez több mint 362 kg, de 400-nál ez megduplázódik. Az energiát egy egykuplungos automata váltó küldi a hátsó kerekekre.

A Hennessey egy nagyobb splitterrel tereli el az autó alá igyekvő levegőt, a hátsó diffúzor pedig azt, ami mégis odatalált, rendezett sorokba tereli. Az első kerekek előtt lévő légterelők a kanyarodásban biztosítanak némi extra tapadást, míg a tetőre szerelt légbeömlő a motortérnek nyújt hűsítőt.

Az autó duplalengőkaros felfüggesztését a Hennessey erőteljesen testre szabta és állítható lengéscsillapítókkal is felszerelte, melyeket a pálya szélén egyszerű szerszámokkal is lehet finomhangolni. A nagyobb alufelniknek hála nagyobb az érintkezési felület az úttal, így a kanyarodás és a megállás is könnyebb.

A csapat egy fedélzeti telemetria-rendszerrel is ellátta az autót, így valós időben lehet böngészni a köridőket, szektoridőket, kanyarodási erőhatásokat és mindent, mi szem-szájnak ingere. A cég csak 24 darabot tervez készíteni belőle, mindkettő ára 2,7 millió dollár, azaz kb. 980 millió forint.