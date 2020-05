Az autófóliázás gyakran az egyik legnagyobb tuning-átverés

Bár fontos kiemelni, hogy a tuningautókat a legtöbb helyen szívesen látják, ezeket mindenki megnézi, lefényképezi, a probléma azonban ott kezdődik, amikor az emberek elkezdik leutánozni ezeket a járműveket. Sokan úgy vélik ugyanis, hogy egy új felnit, egy sportkipufogót vagy egy autófóliát bárki fel tud tenni az autójára, ami hellyel-közzel igaz is, csakhogy a végeredmény mögött sem minőség, sem szakmai tudás nem lapul. Ez pedig soha nem adhat majd olyan esztétikus, tartós, nem utolsósorban pedig biztonságos eredményt, mintha prémium elemekkel, hozzáértők kezei között készült tuningautónk lenne.

A probléma különösen jelentős bizonyos termékkategóriák esetében, azonban fontos kiemelni, hogy nagyon sokszor nemcsak az autó esztétikai értékét csökkenthetjük ilyenkor, hanem anyagi kárt is okozhatunk bennük. Különösen problémás ezen a téren a motortuning, de például egy rosszul megválasztott vagy felszerelt sportkipufogó, esetleg egy olcsó replikafelni is olyan balesetek forrása lehet, amivel könnyedén totálkárosra törhetjük szeretett autónkat. Nyilván vannak lényegesen enyhébb kategóriák is, azonban mivel ezekkel is orbitális anyagi kárt okozhatunk, nagyon fontos foglalkozni alaposabban a témával.

Fotó: Premium Car Design

Az autófóliázás kapcsán találkozhatunk a legtöbb átveréssel

West Coast Customs, Pimp My Ride, Tuningmánia – rögtön három olyan, felénk is ismert televíziós műsor, melyben a minőségi tuning kapta a központi szerepet. Ezekben rendszeresen foglalkoztak a szakemberek autófóliázással, miközben folyamatosan úgy próbálták beállítani ezt a munkafolyamatot, mint egy egyszerű és gyors átalakításra alkalmas módszert. Mindezzel csak egyetlen probléma van: a műsorokban rendre elmulasztották kiemelni, hogy a fóliázáshoz milyen sok előkészítésre és szerelésre van szükség, ezáltal gyakran csak a kész végeredményt láthattuk, azt viszont nem, hogy a karosszériát előtte darabokra szerelték, és gyakorlatilag újra összerakták az egész autót.

Az autófóliázás helyzetét tovább rontották a világhálóra ezerszám felkerülő gyorstalpalók, melyek azt mutatják, hogy milyen könnyedén alakíthatunk át egy autót ezzel a módszerrel, nem kell hozzá más csak néhány tekercs fólia, egy hőlégfúvó, egy jó szike és egy műanyaglap a vasaláshoz. Nyilvánvalóan mindenkit azonnal lenyűgöz a gyorsaság, valamint a hirtelen elérhető látványos eredmények, csakhogy ez a módszer nem tekinthető valódi tuningnak, pusztán egy átmeneti optikai extrának, mely éppen akkor jól mutat, de arra tökéletesen alkalmatlan, hogy évekig tartós védelmet, illetve esztétikus megjelenést nyújtson egy gépjármű számára.

Fotó: Premium Car Design

A dekorációs fólia nem autófólia

Az ilyen műsorokon és videókon felbátorodva nagyon sokan megpróbálkoznak az autófóliázással, még annak ellenére is, hogy nem tudnak megfelelő minőségű, illetve célzott autófóliához jutni, ezáltal egyszerű dekorfóliát alkalmaznak helyette. Ennek a terméknek viszont már a nevében is benne van az átverés, hiszen valóban csak egy dekorációs fóliáról van szó, mely azt a célt szolgálja, hogy éppen akkor, esetleg néhány napig megszépítse az autót, mert hosszabb távon károsítja a fényezést – gyakran már a felhelyezéskor karcos lesz a lakkréteg –, miközben a napsugárzás hatására az ilyen fólia hamar megfakul, megrepedezik, megég, egyszóval csak rontja a jármű megjelenését.

A legszörnyűbb az egészben, hogy a dekorfóliás autótuningot sok esetben olyanok is választják, akik egyébként felső- vagy luxuskategóriás gépkocsit vásároltak korábban maguknak. Ezzel nemcsak hihetetlen károkat tesznek az autó karosszériájában, de csökkentik a tényleges, pénzben kifejezhető értékét, miközben a megjelenés szintén komoly csorbát szenvedhet. A dekorfólia tehát semmilyen körülmények között sem sorolható a minőségi autótuning fogalomkörébe, hiszen az esetek többségében több kárt okozhatunk vele, mint amennyi előnyünk származhat belőle.

Fotó: Premium Car Design

Milyen a prémium autófóliázás?

A prémium minőségű autófóliázás alapja először is maga a megfelelő kvalitású fólia! Ma már rengeteg gyártó kínál kifejezetten ebből a célból kifejlesztett termékeket, melyek éveken keresztül sem fakulnak ki, nem árt nekik az UV-sugárzás, nem égnek meg, nem repedeznek vagy lyukadnak ki a sarokpontokon, és a legfontosabb, hogy egyáltalán nem lehet megmondani róluk a felhelyezést követően, hogy fóliáról van szó. Ezek a magas minőségű megoldások nem károsítják a fényezést, több év múltán is könnyen, sérülések nélkül leszedhetők a karosszériáról, miközben protekciót nyújtanak a valódi fényezésnek a karcolásoktól és a kőfelverődésektől.

Ma már léteznek olyan fóliatípusok, melyek kifejezetten a védelemre fókuszálnak. Ezek nem módosítják az autó színét és megjelenését, lényegében csak egy átlátszó réteget képeznek a karosszérián – vagy éppen a szélvédőn és a többi üvegfelületen –, amivel a kisebb-nagyobb karcolások és egyéb sérülések egyszerűen kivédhetők lesznek. Ez egy többmillió forintos autó esetén egyáltalán nem elhanyagolható szempont! Nem véletlen, hogy ezeket a fóliákat több neves gyártó is alkalmazza az egyes modelleken!

Természetesen közel sem elég a prémium minőségű autófóliázáshoz a megfelelő alapanyag, hiszen legalább olyan fontos a precíz munkavégzés. Ehhez minden esetben szükség van például az autók szétszerelésére! Hiába látjuk néhány videóban, hogy a gépjárművekre egészben helyezik fel a fóliát, az még jó minőségű anyag esetében is okozhat komoly esztétikai kellemetlenségeket. Lehetetlenség például olyan pontosan illeszteni egy fóliát, hogy az egy ajtó minden eleméhez éveken át problémamentesen passzoljon, azaz be kell nyúlni velük a kilincsek, a beltéri elemek alá, máskülönben a nyitáskor az autó fémrészeinek belső színe különbözik majd a külsőtől, ami kifejezetten kellemetlen összhatást kelt.

Fotó: Premium Car Design

Erre a karosszéria minden eleménél oda kell figyelni, így a lökhárítóknál, a lámpáknál, a spoilereknél, de még olyan jelentéktelennek tűnő elemeknél is, mint az alváz vagy a tankbetöltő nyílás ajtaja. A szétszerelés mellett ráadásul szükség lesz a felület megfelelő előkészítésére és tisztítására, de óriási figyelmet kell fordítani az összeszerelésre is, hiszen egy eltörött patentet vagy speciális csavart nem lehet bármivel pótolni – pláne gyorskötözővel nem. Ezért is érdemes nagyon odafigyelni arra, hogy felsőkategóriás autónkat mindig tiszteljük meg a prémium minőségű tuninggal még akkor is, ha csak egy autófóliázásról van szó.