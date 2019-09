A Formula E egyszerűen király: 3 perc, 40 előzés (videó)

Pár esztendővel ezelőtt a Forma-1 egykori mindenható ura, Bernie Ecclestone is rövid életet jósolt a Formula E-nek, melynek sikere azonban töretlen és hatalmas gyártókat tudhat a neve mellett. Sőt, az új bajnokságban már a Mercedes és a Porsche is csapatot fog indítani, amivel még nagyobb sajtóvisszhangot kaphat az elektromos széria, mely a gyártók mellett világmárkákkal is szerződésben áll.

A Formula E versenyei egy totálisan egyszerű mintára épülnek, amik mögött utcai helyszínek állnak. A szűk pályák ellenére az FE gyors elektromos szörnyetegei folyamatosan oda-vissza előzgetik egymást, mint azt az alábbi összeállításból is láthatjátok. Egy kis hangolódás az új idényre, mely november végén veszi kezdetét, immáron a Porsche és a Mercedes saját csapatával.