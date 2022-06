Az elektromos versenyzésben rejlik a CUPRA jövője

A Seat és most már a CUPRA is jó névnek számít az autóversenyzés világában, hiszen számos bajnokságban és versenyen mutatták meg magukat. A márka születése óta fontos szerepet játszik a mobilitás, a modernitás és a sportszerűség hármasa, ezeket az értékeket vinnék tovább az elektromos szériákba is.

Az Extreme E és az ETCR egyértelműen az elektromos járművekkel való innovációra összpontosítanak és a hagyományos formátumoktól eltérő szórakoztatást biztosítanak a közönség számára.

A Jarama versenypályán megrendezett ETCR-futammal egy időben Wayne Griffiths személyesen figyelhette meg, milyen egy versenyhétvége az elektromos túraautós bajnokságban és a CUPRA e-Racer másodpilótájaként autóba is ülhetett Mattias Ekstrom társaságában.

A vezérigazgató meggyőződhetett arról, hogy az ilyen típusú bajnokságok is fontosak a márka számára. „A motorsportok a DNS-ünk részei, de választ kell adnunk a rajongóknak és az autórajongók következő generációjának arra, mit jelent a versenyzés az új korszakban“ - mondta.

The future of CUPRA in racing is electric Fotó készítője: Cupra

„Egyértelmű, hogy nullára kell csökkentenünk a károsanyag-kibocsátást a jövőben, hiszem, hogy a jelenleg klasszikus autóversenyeknek otthont adó pályák számára is elfogadható lenne ez az irány“ - fogalmazott Griffiths, aki ezzel indokolja az ETCR-be és az Extreme E-be történő csatlakozásukat.

„Amikor a céghez érkeztem, elsősorban túraautó-versenyzéssel foglalkoztunk, de nagyon gyorsan meghoztuk a döntést, hogy áttérünk az elektromosságra“ - nyilatkozta a vezérigazgató a WTCR-ből az elektromos szériára történő átállásról.

„Meglátjuk, mit hoz a jövő, de úgy hiszem, mindkét sorozat segít a CUPRA-t kortárs márkaként pozícionálni az autórajongók következő generációja számára, amelynek márkaértékei a fenntarthatóság köré épülnek“ - fogalmazott.

„Az Extreme E egy nagyon érzelemdús sorozat, hihetetlen, kalandos és őrült helyekre utazik a világ minden táján. Épp most beszéltem az ETCR szervezőivel, hogy ezt az élményt ide is át kell valahogy ültetnünk“ - fejtette ki.

The future of CUPRA in racing is electric Fotó készítője: Cupra

„Nagyszerű, hogy elektromos autókkal versenyeznek, de a régi belsőégésű környezetben való versenyzés átalakításához a környezetnek is meg kell változnia“ - magyarázta Griffiths.

„Ha azt akarod elérni, hogy az új rajongók magukénak érezzék a feltörekvő sorozatokat, bulit kell csinálnod és sokkal befogadóbbnak kell lenni. Nekem nem tetszik például, hogy a VIP-zónákban a sofőrök el vannak különítve. Persze, a versenyzőknek szükségük van a magánéletre, koncentrálniuk kell, de szerintem közelebb kell vinni az embereket az akcióhoz“ - mondta.

„Ebben rengeteg lehetőség rejlik, mert az elektromos túraautózás egy olyan terület, ahol valóban át lehet hidalni a különbséget az utcai és a versenyautók között, amit például nem lehet megtenni a Forma-1 esetében.“

Az ETCR egyik legnagyobb problémája, hogy a márkák nem érdeklődnek a széria iránt, hiszen eddig csak a Hyundai és a CUPRA állt nyitottan a sorozathoz.

The future of CUPRA in racing is electric Fotó készítője: Cupra

„Az elmúlt két évben a koronavírus-járvánnyal voltunk elfoglalva, így tulajdonképpen az első évünket teljesítjük. Itt vagyunk, a Hyundai is itt van, de még több márkára van szükség, több versenyre, több autóra, hiszen a verseny izgalmas, van benne potenciál“ - érvelt Griffiths.

„Az a véleményem, hogy nem újra kell írnunk a történelmet, hanem meg kell próbálnunk egy elektromos történelmet írni. Szükségünk van valami szórakoztató, magával ragadó dologra, ami közelebb hozza a szurkolókat. Ha ez sikerül, az óriási lenne.“

Mivel a WTCR következő korszakában a hibrid autók bevetését tervezi, a vezérigazgató nem zárja ki, hogy a CUPRA abban a szériában is részt vegyen, de azt elismeri, nagyon nehéz hivatalos csapatként részt venni a sorozatban.

„Ugyanazt fogjuk kínálni a versenyzésben, amit az utcai autókban is kínálunk. A CUPRA egy elektromos márka, 2030 után teljesen elektromos jármű lesz, addig persze nagyon sok idő van még hátra.“

The future of CUPRA in racing is electric Fotó készítője: Cupra

„Megadjuk a lehetőséget a WTCR-nek, hogy megvizsgálják a hibrid technológiánkat, a mi feladatunk, hogy segítsük a károsanyag-kibocsátás csökkentését, miközben továbbra is szórakoztató versenyeket rendezünk.“

„Márkaként jelenleg a saját versenyzőinkre, az ETCR-re koncentrálunk, egy hibrid szériába történő lépésre egyelőre csak egy társ oldalán lenne lehetőségünk. Kis cég vagyunk, nem tudunk mindent megvalósítani, amit akarunk“ - zárta Griffiths.

A Honda vissza akar térni a Forma-1-be – német sajtó

Az idei Le Mans-i 24 órás sem múlt el kicsúszások és komolyabb törések nélkül, most pedig mindegyiket megnézheted az alábbi videóban!